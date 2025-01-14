Beşiktaş'ta ayrılacak isimler netleşiyor: Onana, Chamberlain, Masuaku ve Musrati listenin başında
Beşiktaş transfer döneminde önce satacak, sonra alacak. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, yeni oyunculara yer açmak için önceliği satış yapmaya verdi. Özellikle yabancı futbolcu fazlalığından kurtulmak isteyen siyah-beyazlılarda yönetim, Onana, Chamberlain, Masuaku ve Musrati’yi gönderilecekler listesinin başına koydu. İşte ayrıntılar ve siyah beyazlıların transfer planı...
Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları sürerken, diğer yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla görüşmelere hız veren siyah-beyazlı yönetimin önceliği ise satış yapmak.
14 yabancı futbolcusu olan Beşiktaş, birçok oyuncunun satışına değerini bulması halinde onay verecek.