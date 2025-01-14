Beşiktaş'ta ayrılacak isimler netleşiyor: Onana, Chamberlain, Masuaku ve Musrati listenin başında

11 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı futbolcusu ünvanını elinde bulunduran Musrati beklentilerin altında kaldı.



Orta sahada istenilen performansı veremeyen Libyalı oyuncu, bu sezon görev aldığı 21 maçta bin 443 dakika siyah-beyazlı formayı terletirken, 2 de gol attı.

Musrati için Suudi Arabistan’dan gelen teklif sözleşme şartlarına mutabakata varılamaması sebebiyle sonuçlandırılamamıştı. Yönetim, Musrati için Suudi ekibinden gelecek güncel bir teklif bekliyor.