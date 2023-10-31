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Beşiktaş'ta başkan adayları kim?

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurula doğru gidiliyor. Beşiktaş Kulübünde 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kongre üyeleri, başkan adayları üzerindeki görüşmelerini sürdürüyor. Peki, Beşiktaş'ta başkan adayları kim olacak?

Beşiktaş'ta başkan adayları kim? - 1

Beşiktaş Kulübünde 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacak isimler, dilekçelerini divan başkanlığına sunabilecek. Taraftarların büyük tepki gösterdiği Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, alınan sonuçların ardından olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştı. İlk kararında kongrenin 10-17 Aralık'ta yapılacağını açıklayan yönetim kurulu, son açıklamasında seçimin 26 Kasım-3 Aralık'ta gerçekleştireceğini bildirdi.

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Beşiktaş'ta başkan adayları kim? - 2

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ta başkan adayları, 1 Kasım'dan itibaren dilekçelerini sunabilecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün 26 Kasım-3 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulunda tüzüğümüzün 35. maddesi içeriğinde olan 'Başkan adayı olabilmek için genel kurula katılma hakkına sahip en az 250 üyenin adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi divan başkanlık kuruluna önermesi gerekir' hükmü gereği başkanlık öneri dilekçelerini divan başkanlık kurulumuza vermek isteyen üyelerimiz, şahsen ve kimlik ibrazı ile 1 Kasım 2023 Çarşamba gününden itibaren hafta içi 13.30-16.30 saatlerinde Tüpraş Stadyumu kulüp binasında bulunan divan başkanlık kurulumuza öneri dilekçelerini teslim edebilirler."

Beşiktaş'ta başkan adayları kim? - 3

ADAYLIK GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) bir grup kongre üyesi, Eminönü'nde bulunan Cemile Sultan Liman Han Restoran'da bir araya geldi.

Grup adına Mehmet Musa Evin ile Serdar Keskin, kongre sürecine yönelik Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın çok büyük sıkıntıları olduğunu belirten Mehmet Musa Evin, "İstanbul Ticaret Odası Meclis üyeleri olarak seçimde desteğimizi hangi adaya vereceğimizi görüşmek üzere bir araya geldik. Önceki seçimlerde İTO meclis üyesi arkadaşımız Emre Kocadağ'dan dolayı Ahmet Nur Çebi'yi destekledik. İTO Meclis üyelerinin Ahmet Nur Çebi'yi desteklediğine yönelik söylemler var. Bu söylemlere karşıyız. Hiç kimsenin adamı değiliz. Beşiktaş'ı en iyi yönetecek ekibi ve başkan adayını destekleyeceğiz. Bu ekonomik şartlarda kulübün parasının çarçur edilmemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon siyah-beyazlı futbol takımına yanlış transferler yapıldığını düşündüklerini vurgulayan Evin, "Burak Yılmaz'ı çok severiz. Geçiş sürecinde Burak Yılmaz'ı yıpratıyoruz ve kulübe de zarar veriyoruz. Aldığımız oyuncuların sıkıntıları büyük. Oyuncuların birçoğu Afrika Uluslar Kupası'na gidecek. Kronik sakatlıklarla boğuşan futbolcu topluluğuna döndük. Rakiplerimiz bizden çok daha iyi transferler yaptı. Biz kolej takımıydık, şimdi ihtiyarlar heyeti olduk. Bunu istemiyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'ın 2 ya da 3 adaylı bir seçime gireceğini düşündüklerini aktaran Serdar Keskin ise "Kulübümüzün kaotik bir durumu var. Ahmet Nur Çebi zannediyorum ki aday olmayacak. Hasan Arat aday olacağını söyledi. Emre Kocadağ da aday olabilir. Serdar Adalı da ABD'den döndükten sonra açıklamasını yapacak. Eski başkanlar belki Adalı'yı destekleyebilir. Arkadaşlarımız ile Beşiktaş'ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

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