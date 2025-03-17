Beşiktaş'ta fatura kesildi: Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu için kadro dışı kararı
Süper Lig'de son olarak sahada 9 kişi kalan Konyaspor'a karşı kazanamayan Beşiktaş'ta fatura kesildi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer 3 futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.
Kendi evinde Gaziantep FK'ya yenilen ardından 9 kişi kalan Konyaspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi öncesi radikal kararlar alınacak.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda bazı isimlere mağlubiyet ve performans faturası kesilecek.