Beşiktaş'ta fatura kesildi: Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu için kadro dışı kararı

Kendi evinde Gaziantep FK'ya yenilen ardından 9 kişi kalan Konyaspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi öncesi radikal kararlar alınacak.



Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda bazı isimlere mağlubiyet ve performans faturası kesilecek.