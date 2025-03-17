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Beşiktaş'ta fatura kesildi: Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu için kadro dışı kararı

Süper Lig'de son olarak sahada 9 kişi kalan Konyaspor'a karşı kazanamayan Beşiktaş'ta fatura kesildi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer 3 futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı aldı.

Beşiktaş'ta fatura kesildi: Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu için kadro dışı kararı - 1

Kendi evinde Gaziantep FK'ya yenilen ardından 9 kişi kalan Konyaspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi öncesi radikal kararlar alınacak.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda bazı isimlere mağlubiyet ve performans faturası kesilecek.

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Beşiktaş'ta fatura kesildi: Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu için kadro dışı kararı - 2

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bu hafta içinde yapılacak toplantılar sonrası Alex Chamberlain, Immobile ve Joao Mario'nun kadro dışı kalması bekleniyor.

Beşiktaş'ta fatura kesildi: Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu için kadro dışı kararı - 3

Beşiktaş, milli takım arasından sonra evinde Süper Lig'in lideri Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Solskjaer'in, derbi maçın ilk 11'inde de önemli değişikliklere gideceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta fatura kesildi: Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu için kadro dışı kararı - 4

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da derbi hazırlıklarını yakından takip edeceği ve milli takımdaki oyuncuların geri dönmesiyle birlikte takımla bir toplantı yapacak.

Beşiktaş'ta fatura kesildi: Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu için kadro dışı kararı - 5

Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde ilk kez rakibinin 2 kişi eksik tamamladığı bir maçta mağlup olması taraftarların büyük tepkisine neden olmuştu.

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