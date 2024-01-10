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Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk idmana çıktı: Çalışmak için geldik

Beşiktaş'ın yeni teknik direkörü Fernando Santos, siyah-beyazlı takımın başında ilk idmanına çıktı. Santos, idman öncesi yaptığı açıklamada, "Biz buraya çalışmak için geldik. Hepimiz için iyi bir sezon olsun." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk idmana çıktı: Çalışmak için geldik - 1

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Portekizli teknik adamın yanı sıra yeni transfer Jonas Svensson da siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanını yaptı.


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Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk idmana çıktı: Çalışmak için geldik - 2

SANTOS'TAN KARTAL POZU

Santos, antrenman öncesi idmanı takip eden basın mensuplarının yanına gelerek selam verdi. Santos, daha sonra yardımcılarıyla birlikte basın mensuplarına Kartal pozu verdi.


Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk idmana çıktı: Çalışmak için geldik - 3

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yarım saatlik bölümü basına açık gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma koşularının ardından çeşitli pas çalışmaları üzerinde durdu.




Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk idmana çıktı: Çalışmak için geldik - 4

Çaykur Rizespor maçında görev alan oyuncular ise salonda yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.


Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk idmana çıktı: Çalışmak için geldik - 5

Kasımpaşa müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan ve Rize deplasmanında forma giyemeyen Necip Uysal, tedavisinin ardından bugün ilk kez takımla çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk idmana çıktı: Çalışmak için geldik - 6

İşte idmandan öne çıkan diğer kareler...

Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk idmana çıktı: Çalışmak için geldik - 7
Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk idmana çıktı: Çalışmak için geldik - 8
Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk idmana çıktı: Çalışmak için geldik - 9
Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk idmana çıktı: Çalışmak için geldik - 10
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