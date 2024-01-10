Beşiktaş'ta Fernando Santos ilk idmana çıktı: Çalışmak için geldik
Beşiktaş'ın yeni teknik direkörü Fernando Santos, siyah-beyazlı takımın başında ilk idmanına çıktı. Santos, idman öncesi yaptığı açıklamada, "Biz buraya çalışmak için geldik. Hepimiz için iyi bir sezon olsun." ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Portekizli teknik adamın yanı sıra yeni transfer Jonas Svensson da siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanını yaptı.