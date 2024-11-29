Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona mı eriyor? İlk aday belli oldu
Beşiktaş'ta çıktığı son 3 resmi maçı kazanamayan Giovanni van Bronckhorst ayrılığın eşiğinde. Siyah-beyazlılarda Futbol A.Ş.'nin başına geçen Hüseyin Yücel'in dün akşam alınan Maccabi Tel Aviv mağlubiyeti sonrası, Hollandalı çalıştırıcıya kendisiyle devam edilmeyeceğini ilettiği öne sürüldü. Beşiktaş'ta bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından resmi açıklama yapılması bekleniyor. Öte yandan Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevi için ilk aday da belli oldu.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e aldığı mağlubiyet bardağı taşıran son damla oldu.