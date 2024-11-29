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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona mı eriyor? İlk aday belli oldu

Beşiktaş'ta çıktığı son 3 resmi maçı kazanamayan Giovanni van Bronckhorst ayrılığın eşiğinde. Siyah-beyazlılarda Futbol A.Ş.'nin başına geçen Hüseyin Yücel'in dün akşam alınan Maccabi Tel Aviv mağlubiyeti sonrası, Hollandalı çalıştırıcıya kendisiyle devam edilmeyeceğini ilettiği öne sürüldü. Beşiktaş'ta bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısının ardından resmi açıklama yapılması bekleniyor. Öte yandan Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevi için ilk aday da belli oldu.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona mı eriyor? İlk aday belli oldu - 1

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e aldığı mağlubiyet bardağı taşıran son damla oldu.

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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona mı eriyor? İlk aday belli oldu - 2

AYRILIK KARARI İLETİLDİ

Sabah'ın haberine göre, Siyah-beyazlılarda Futbol A.Ş.'nin başına geçen Hüseyin Yücel'in maçın ardından Giovanni van Bronckhorst'a kendisiyle çalışmaya devam edilemeyeceğini ilettiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona mı eriyor? İlk aday belli oldu - 3

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yücel'in bugün İstanbul'da Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu ile kararı görüşeceği ve resmi açıklamanın yapılacağı kaydedildi. 

Peki Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığı durumunda Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona mı eriyor? İlk aday belli oldu - 4

EN ÖNEMLİ ADAY SERGEN YALÇIN

Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlılarda en önemli teknik direktör adayı olduğu kaydedildi.

Öte yandan Serdar Topraktepe'nin de yaşanması muhtemel geçiş sürecinde takımın başında yer alması bekleniyor.

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