Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona mı eriyor? İlk aday belli oldu

EN ÖNEMLİ ADAY SERGEN YALÇIN

Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlılarda en önemli teknik direktör adayı olduğu kaydedildi.

Öte yandan Serdar Topraktepe'nin de yaşanması muhtemel geçiş sürecinde takımın başında yer alması bekleniyor.