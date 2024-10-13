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Beşiktaş'ta gözler ara transferde: Üç bölge için takviye

Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde kadroya takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların teknik ekibin raporu doğrultusunda birer kanat, forvet ve sol bek transferi yapacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta gözler ara transferde: Üç bölge için takviye - 1

Sezona iyi başlayan Beşiktaş, milli araya Gaziantep FK ile berabere kalarak girdi. 

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Ekim ve Kasım aylarındaki zorlu fikstüre hazırlanan siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde takviye için 3 mevkiye öncelik veriyor.

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş'ın devre arasında kanat, sol bek ve forvet bölgesine transfer yapmak istediği öne sürüldü.

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Beşiktaş'ta gözler ara transferde: Üç bölge için takviye - 2

Siyah-beyazlılar lig maratonunda Ciro Immobile'ye alternatif olabilecek bir forvet arayışını da sürdürüyor.

Beşiktaş'ta gözler ara transferde: Üç bölge için takviye - 3

SCHICK GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın daha önce de gündemine aldığı Bayer Leverkusen forması giyen Patrik Schick ile ilgilendiği iddia edildi.

Alman ekibinde arka planda kaldığını düşünen Çekyalı oyuncunun yeni bir meydan okumaya sıcak bakabileceği kaydedildi.

Beşiktaş'ta gözler ara transferde: Üç bölge için takviye - 4

TEK BEK MASUAKU

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, mevkisinde tek orjinal bek oyuncusu olurken, cezalı olduğu Kayserispor mücadelesinde yerini Emirhan Topçu'ya bırakmıştı. 

Siyah-beyazlıların uygun bir isim bulunması halinde Ocak ayında sol bek transferini de yapmak istediği aktarıldı.

Beşiktaş'ta gözler ara transferde: Üç bölge için takviye - 5

KANAT TRANSFERİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Ayrıca Beşiktaş'ın devre arasında kanat transferine büyük önem verdiği de vurgulandı.

Devre arasında bu bölgeye kesin olarak transfer yapılacağı kaydedildi.  

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