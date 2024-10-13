Beşiktaş'ta gözler ara transferde: Üç bölge için takviye
Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde kadroya takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların teknik ekibin raporu doğrultusunda birer kanat, forvet ve sol bek transferi yapacağı öne sürüldü.
Sezona iyi başlayan Beşiktaş, milli araya Gaziantep FK ile berabere kalarak girdi.
Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Ekim ve Kasım aylarındaki zorlu fikstüre hazırlanan siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde takviye için 3 mevkiye öncelik veriyor.
Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş'ın devre arasında kanat, sol bek ve forvet bölgesine transfer yapmak istediği öne sürüldü.