Beşiktaş'ta gözler ara transferde: Üç bölge için takviye

Sezona iyi başlayan Beşiktaş, milli araya Gaziantep FK ile berabere kalarak girdi.

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Ekim ve Kasım aylarındaki zorlu fikstüre hazırlanan siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde takviye için 3 mevkiye öncelik veriyor.

Fanatik'in haberine göre, Beşiktaş'ın devre arasında kanat, sol bek ve forvet bölgesine transfer yapmak istediği öne sürüldü.