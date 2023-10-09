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Beşiktaş'ta gündem başkanlık seçimi: İlk aday Hasan Arat

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa kararı alarak takımdan ayrılmıştı. Akabinde siyah-beyazlı yönetim olağanüstü seçimli kongre kararı aldığını duyurmuştu. Taraftarlar Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olup olmayacağını merak ederken, kesinleşmiş ilk aday Hasan Arat oldu.

Beşiktaş'ta gündem başkanlık seçimi: İlk aday Hasan Arat - 1

Beşiktaş'ta UEFA Konferans Ligi'nde alınan Lugano yenilgisinin ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa kararı alarak takımdan ayrıldı.

Bu gelişmelerin ardından siyah-beyazlı yönetim olağanüstü seçimli kongre kararı aldığını duyurdu.

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Beşiktaş'ta gündem başkanlık seçimi: İlk aday Hasan Arat - 2

İLK BAŞKAN ADAYI HASAN ARAT 

Beşiktaş'ta şu anda adaylığı kesin olarak görülen tek kişi Hasan Arat. Yaklaşık 2 yıldır başkanlık seçimi için hazırlanan ve her durumda Beşiktaş'a başkan adayı olduğunu söyleyen Arat'ın, bu saatten sonra seçime girmemesi diye bir durumu söz konusu değil.

Daha önce 2000 ve 2002 seçimlerinde Serdar Bilgili'ye karşı aday olan ve kaybeden Arat'ın, kongre tarihinin açıklanmasından sonra basın toplantısı düzenleyip resmi adaylığını ve hedeflerini açıklayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta gündem başkanlık seçimi: İlk aday Hasan Arat - 3

AHMET NUR ÇEBİ ADAY OLACAK MI

Bu hafta açıklanacak en önemli konu kongrenin hangi tarihte olacağı ve mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olup olmayacağı.

Mevcut yönetim kurulundan en az 8 üyeyi değiştirerek yeni ve daha güçlü bir liste ile seçime girme düşüncesinde olan Çebi'ye, özellikle ailesinden 'aday olma' şeklinde baskı yapıldığı biliniyor.

Yakın çevresine de bu yaşananları hak etmediğini ve moralinin çok bozuk olduğunu söyleyen Çebi, henüz son kararını vermiş değil. Ama gündemi çok fazla uzatmamak için birkaç gün içinde kongre tarihini ve adaylık kararını açıklamak zorunda.

Uzun zamandır başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi protesto eden taraftarlar ise istediklerini elde etmesine rağmen, dün oynanan İstanbulspor maçında tepkilerini sürdürmeye devam etti.

Beşiktaş'ta gündem başkanlık seçimi: İlk aday Hasan Arat - 4

TEVFİK YAMANTÜRK'ÜN KARARI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ta başkanlık için adı geçen bir diğer isim olan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün ise aday olup olmayacağı henüz kesin değil. 

Başkanlık isteğini daha önceki dönemlerde dile getiren Yamantürk'ün, şu ana kadar net bir açıklaması yok.

Yamantürk kendi sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ve diğer kurullarla görüşüp kararını vereceğini belirtti.

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