Beşiktaş'ta gündem başkanlık seçimi: İlk aday Hasan Arat
Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa kararı alarak takımdan ayrılmıştı. Akabinde siyah-beyazlı yönetim olağanüstü seçimli kongre kararı aldığını duyurmuştu. Taraftarlar Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olup olmayacağını merak ederken, kesinleşmiş ilk aday Hasan Arat oldu.
Beşiktaş'ta UEFA Konferans Ligi'nde alınan Lugano yenilgisinin ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa kararı alarak takımdan ayrıldı.
Bu gelişmelerin ardından siyah-beyazlı yönetim olağanüstü seçimli kongre kararı aldığını duyurdu.