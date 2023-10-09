Beşiktaş'ta gündem başkanlık seçimi: İlk aday Hasan Arat

İLK BAŞKAN ADAYI HASAN ARAT

Beşiktaş'ta şu anda adaylığı kesin olarak görülen tek kişi Hasan Arat. Yaklaşık 2 yıldır başkanlık seçimi için hazırlanan ve her durumda Beşiktaş'a başkan adayı olduğunu söyleyen Arat'ın, bu saatten sonra seçime girmemesi diye bir durumu söz konusu değil.

Daha önce 2000 ve 2002 seçimlerinde Serdar Bilgili'ye karşı aday olan ve kaybeden Arat'ın, kongre tarihinin açıklanmasından sonra basın toplantısı düzenleyip resmi adaylığını ve hedeflerini açıklayacağı öğrenildi.