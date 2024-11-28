Beşiktaş'ta iç çatışma: Ayrılıkların perde arkası ortaya çıktı

KIRILMA NOKTASI VAN BRONCKHORST

Sorunların geçtiğimiz sezonun sonların doğru başladığı belirtilirken, Nuri Şahin'in teknik direktörlüğe, Devin Özek'in ise sportif direktörlüğe getirilmek istendiği ancak bu fikre karşı çıkan bazı yöneticilerin olduğu belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından Başkan Hasan Arat'ın tercihini Giovanni van Bronckhorst'tan yana kullandığı aktarıldı.

Brad Friedel'in de danışmanlık görevine getirilmesinin ardından tesisteki etkinliğini artırması, Aybaba'nın arka planda kalmasına neden oldu.

İdmanları takip etmeyi bırakan Aybaba'nın Van Bronckhorst ile ilişkisi kalmazken, Friedel'in teknik ekip ile daha da yakınlaştığı kaydedildi.