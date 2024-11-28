Beşiktaş'ta iç çatışma: Ayrılıkların perde arkası ortaya çıktı
Beşiktaş’ta Samet Aybaba ve Brad Friedel’in görevden alınması, yönetim içinde istifa dalgasına yol açtı. Başkan Hasan Arat yapılan olağanüstü toplantının ardından Futbol AŞ'deki görevinden istifa ederken, yerini Hüseyin Yücel'e bıraktı.
Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel görevden alındı.
Bu gelişmelerin ardından ertesi sabah Asbaşkan Onur Göçmez ve iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifasını sundu. Ancak Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi.
Ayrıca Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan'ın da görevine son verilirken, siyah-beyazlı yönetim olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantının ardından başkan Hasan Arat, Futbol AŞ'den istifa ederken, görevi ikinci başkan Hüseyin Yücel devraldı.