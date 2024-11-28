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Beşiktaş'ta iç çatışma: Ayrılıkların perde arkası ortaya çıktı

Beşiktaş’ta Samet Aybaba ve Brad Friedel’in görevden alınması, yönetim içinde istifa dalgasına yol açtı. Başkan Hasan Arat yapılan olağanüstü toplantının ardından Futbol AŞ'deki görevinden istifa ederken, yerini Hüseyin Yücel'e bıraktı.

Beşiktaş'ta iç çatışma: Ayrılıkların perde arkası ortaya çıktı - 1

Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel görevden alındı.

Bu gelişmelerin ardından ertesi sabah Asbaşkan Onur Göçmez ve iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifasını sundu. Ancak Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi.

Ayrıca Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan'ın da görevine son verilirken, siyah-beyazlı yönetim olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından başkan Hasan Arat, Futbol AŞ'den istifa ederken, görevi ikinci başkan Hüseyin Yücel devraldı.  

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Beşiktaş'ta iç çatışma: Ayrılıkların perde arkası ortaya çıktı - 2

FİKİR AYRILIKLARI SORUN YARATTI

Sabah'ın haberine göre, yönetimde iki grup arasında fikir çatışmalarının bir süredir devam ettiği konuşuluyordu.

İkinci Başkan Hüseyin Yücel ile Genel Sekreter Kaan Şakul'un ayrı ayrı transferle ilgilenmesi ve takıma dahil edilen oyuncularla ilgili yaşanan fikir ayrılıkları had safhaya gelmişti.

Samet Aybaba ile Yücel birlikte hareket ederken, diğer yanda Kaan Şakul ise Brad Friedel'in yanında yer alıyordu.

Beşiktaş'ta iç çatışma: Ayrılıkların perde arkası ortaya çıktı - 3

KIRILMA NOKTASI VAN BRONCKHORST

Sorunların geçtiğimiz sezonun sonların doğru başladığı belirtilirken, Nuri Şahin'in teknik direktörlüğe, Devin Özek'in ise sportif direktörlüğe getirilmek istendiği ancak bu fikre karşı çıkan bazı yöneticilerin olduğu belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından Başkan Hasan Arat'ın tercihini Giovanni van Bronckhorst'tan yana kullandığı aktarıldı.

Brad Friedel'in de danışmanlık görevine getirilmesinin ardından tesisteki etkinliğini artırması, Aybaba'nın arka planda kalmasına neden oldu.

İdmanları takip etmeyi bırakan Aybaba'nın Van Bronckhorst ile ilişkisi kalmazken, Friedel'in teknik ekip ile daha da yakınlaştığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta iç çatışma: Ayrılıkların perde arkası ortaya çıktı - 4

SAMSUN DEPLASMANINDA KAYIŞ KOPTU

Samsunspor maçı için yola çıkılırken Friedel'in uçakta olduğu gören Ayababa, tepki göstererek uçuşu terk ettiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta iç çatışma: Ayrılıkların perde arkası ortaya çıktı - 5

SAMET AYBABA VE BRAD FRIEDEL'İN AYRILIĞININ PERDE ARKASI

Hüseyin Yücel, Mete Vardar ve Feyyaz Uçar'ın Brad Friedel'in görevinden alınmasını talep ettiği, Kaan Şakul'un da Samet Aybaba'yla yolların ayrılmasını belirttiği ve ardından her iki ismin de görevine son verildiği kaydedildi.  

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