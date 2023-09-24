Beşiktaş'ta ilklerin günü: Süper Lig'de 3. galibiyet

ABOUBAKAR, BU SEZON 6. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, bu sezon 6. kez gol sevinci yaşadı.



UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 5 kez fileleri havalandıran Aboubakar, ligde de ilk golünü ulaştı.