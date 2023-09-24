Beşiktaş'ta ilklerin günü: Süper Lig'de 3. galibiyet
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek sezonun 3. galibiyetini aldı. Yeni transfer Alex-Oxlade Chamberlain, siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Mondihome Kayserispor'u ağırladı.
Beşiktaş Park'ta oynanan müsabaka siyah-beyazlıların 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vincent Aboubakar ve 62. dakikada Alex-Oxlade Chamberlain kaydetti.
Kayserispor'un tek golünü ise 47. dakikada Carlos Mane attı.