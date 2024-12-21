Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor: Dolmabahçe'de protesto!

Adana Demirspor mağlubiyetiyle zirvenin 16 puan gerisinde kalan siyah beyazlılar, Alanyaspor'u konuk etti.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.

Bu maçla çıkış arayan siyah beyazlılar 1-1 berabere kalarak sahada iki puan bıraktı.



Beşiktaş'ın golü Rafa Silva'dan gelirken Alanyaspor'un golünü Yusuf Özdemir kaydetti.



Siyah beyazlı taraftarlar maçın bir bölümünde eski başkanları Hasan Arat'a tepki gösterdi.

Taraftarlar "Hasan Arat paralar nerede?" tezahüratında bulundu. Beşiktaş taraftarı oyuna giren Masuaku'yu da ıslıkladı.

Maç sonunda da tüm takıma küfürlü tepki verildi.

Siyah beyazlılar bu sonuçla Süper Lig'de 8 maçta 1 kez galip gelmiş oldu.