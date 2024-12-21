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Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor: Dolmabahçe'de protesto!

Avrupa'da Bodo Glimt'e yenilen ardından Süper Lig'de Adana Demirspor'a mağlup olan Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk etti. Bu maçla çıkış arayan siyah beyazlılar 1-1 berabere kalarak sahada iki puan bıraktı. Beşiktaş'ın golü Rafa Silva'dan gelirken Alanyaspor'un golünü Yusuf Özdemir kaydetti. Siyah beyazlı taraftarlar maçın bir bölümünde eski başkanları Hasan Arat'a tepki gösterdi. Taraftarlar "Hasan Arat paralar nerede?" tezahüratında bulundu. Beşiktaş taraftarı oyuna giren Masuaku'yu da ıslıkladı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor: Dolmabahçe'de protesto! - 1

Adana Demirspor mağlubiyetiyle zirvenin 16 puan gerisinde kalan siyah beyazlılar,  Alanyaspor'u konuk etti.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. 

Bu maçla çıkış arayan siyah beyazlılar 1-1 berabere kalarak sahada iki puan bıraktı.

Beşiktaş'ın golü Rafa Silva'dan gelirken Alanyaspor'un golünü Yusuf Özdemir kaydetti.

Siyah beyazlı taraftarlar maçın bir bölümünde eski başkanları Hasan Arat'a tepki gösterdi.
Taraftarlar "Hasan Arat paralar nerede?" tezahüratında bulundu. Beşiktaş taraftarı oyuna giren Masuaku'yu da ıslıkladı. 

Maç sonunda da tüm takıma küfürlü tepki verildi. 

Siyah beyazlılar bu sonuçla Süper Lig'de 8 maçta 1 kez galip gelmiş oldu. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor: Dolmabahçe'de protesto! - 2

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

5' Alanyaspor Nuno Miguel Reis Lima'nın golüyle 1-0 öne geçti.

7' Rafa Silva iki dakika sonra karşılık verdi ve Beşiktaş eşitliği yakaladı: 1-1

29' Alanyaspor Yusuf Özdemir'in golüyle 2-1 öne geçti. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 

45+5 İlk yarı sona erdi. 

İKİNCİ DEVRE

70' Beşiktaş'ta Chamberlain ve Masuaku oyuna dahil oldu. Ernest Muçi ve Zaynutdinov oyundan çıktı.

Beşiktaş taraftarı oyuna giren Masuaku'yu ıslıkladı.

84' Beşiktaşlı oyuncular penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, VAR incelemesinin ardından oyunu devam ettirdi.

90+5 Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. 

Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor: Dolmabahçe'de protesto! - 3

SALİH UÇAN 100. KEZ

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'a 100. kez Beşiktaş forması giydiği için karşılaşma öncesi hediye takdim etti.

Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor: Dolmabahçe'de protesto! - 4

Tedavileri süren Paulista ve Necip'in yanı sıra, kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor: Dolmabahçe'de protesto! - 5

BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK

lanyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Bakhtiyor Zaynutdinov, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor: Dolmabahçe'de protesto! - 6

MUÇİ, 6 MAÇIN ARDINDAN İLK 11'E DÖNDÜ

Siyah-beyazlıların Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan müsabakada ilk 11'de görev yapan Muçi, tüm kulvarlardaki son 6 maçın 3'ünde sakatlığı nedeniyle görev yapamadı. Ernest Muçi, diğer 3 mücadelede ise sonradan oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor: Dolmabahçe'de protesto! - 7

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov; Al Musrati, Gedson, Salih; Muçi, Rafa Silva ve Semih.

CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Augusto, Efecan Karaca, Cordova.

Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor: Dolmabahçe'de protesto! - 8

DİĞER KARELER

Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor: Dolmabahçe'de protesto! - 9
Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor: Dolmabahçe'de protesto! - 10
Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor: Dolmabahçe'de protesto! - 11
Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor: Dolmabahçe'de protesto! - 12
Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor: Dolmabahçe'de protesto! - 13
Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor: Dolmabahçe'de protesto! - 14
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