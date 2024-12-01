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Beşiktaş'ta kritik zirve: Sergen Yalçın ile ilk temas

Beşiktaş'ta Başkan Hüseyin Yücel, Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığının ardından teknik direktörlük görevi için bu akşam Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirerek teklifini iletecek. Siyah-beyazlılar deneyimli çalıştırıcıyı Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istiyor.

Beşiktaş'ta kritik zirve: Sergen Yalçın ile ilk temas - 1

Beşiktaş'ta Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.

Takım geçici olarak yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye emanet edildi. 

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Beşiktaş'ta kritik zirve: Sergen Yalçın ile ilk temas - 2

KRİTİK ZİRVE BU AKŞAM

Siyah-beyazlılarda Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık görevini üstlenen Hüseyin Yücel, bu akşam Sergen Yalçın ile bir araya gelerek teklifini iletecek.

Beşiktaş'ta kritik zirve: Sergen Yalçın ile ilk temas - 3

DERBİYE YETİŞTİRMEK İSTİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinde Sergen Yalçın yönetiminde çıkmak istiyor.

Beşiktaş'ta kritik zirve: Sergen Yalçın ile ilk temas - 4

ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

51 yaşındaki çalıştırıcı 2020-21 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

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