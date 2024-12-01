Beşiktaş'ta kritik zirve: Sergen Yalçın ile ilk temas
Beşiktaş'ta Başkan Hüseyin Yücel, Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığının ardından teknik direktörlük görevi için bu akşam Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirerek teklifini iletecek. Siyah-beyazlılar deneyimli çalıştırıcıyı Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istiyor.
Beşiktaş'ta Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.
Takım geçici olarak yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye emanet edildi.