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Beşiktaş'ta Ndour bilmecesi: PSG'ye geri dönebilir

Beşiktaş'a sezon başında kiralık olarak katılan Cher Ndour'un Paris Saint-Germain'e geri dönmesi bekleniyor. Kiralık kontenjanında sıkıntı yaşayan PSG'nin 2004 doğumlu oyuncuyu geri çağırdıktan sonra satacağı öğrenildi.. İtalyan kaynaklara göre, Fiorentina'nın Ndour'a olan ilgisi biterken, Bologna'nın devreye girdiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Ndour bilmecesi: PSG'ye geri dönebilir - 1

Sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Beşiktaş'a katılan Cher Ndour'un Fransız ekibine geri dönme ihtimali bulunuyor.

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Beşiktaş'ta Ndour bilmecesi: PSG'ye geri dönebilir - 2

PSG'nin kiralık kontenjanında yaşadığı skıntılardan dolayı İtalyan oyuncuyu geri çağırıp, bonservisiyle birlikte satmak istediği biliniyordu.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, 2004 doğumlu orta saha oyuncusu için Fiorentina'nın masadan kalktığı öne sürüldü.

Beşiktaş'ta Ndour bilmecesi: PSG'ye geri dönebilir - 3

Ancak bir başka Serie A ekibi Bologna'nın Ndour için devreye girdiği kaydedildi.

Haberde Ndour'un Türkiye macerasının yakın zamanda sona erebileceği de belirtildi.

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