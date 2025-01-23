Beşiktaş'ta Ndour bilmecesi: PSG'ye geri dönebilir
Beşiktaş'a sezon başında kiralık olarak katılan Cher Ndour'un Paris Saint-Germain'e geri dönmesi bekleniyor. Kiralık kontenjanında sıkıntı yaşayan PSG'nin 2004 doğumlu oyuncuyu geri çağırdıktan sonra satacağı öğrenildi.. İtalyan kaynaklara göre, Fiorentina'nın Ndour'a olan ilgisi biterken, Bologna'nın devreye girdiği öne sürüldü.
Sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Beşiktaş'a katılan Cher Ndour'un Fransız ekibine geri dönme ihtimali bulunuyor.