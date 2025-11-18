Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Resmi açıklama geldi, karar alındı

Teknik direktör Sergen Yalçın ise, “Oyuncu, ilk konuşmamızda ‘burada çok mutsuzum, ayrılmak istiyorum’ dedi. İlk günümde daha böyle bir şeyle karşılaşınca, ‘Eyvah bombayı kucağımızda bulduk’ dedim. Maalesef Kasımpaşa maçı haftası artık olay halledilemeyecek duruma geldi. Konuyu başkana anlattım. Hayatımda kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva’ya tanıdım.” demişti.

“TEHDİT VE ŞANTAJ YOK”

Oyuncunun menajerlik şirketinden ise yapılan açıklamada, “Bu noktada önemli olan, herkes için doğru olan çözümün bulunmasıdır. Gerçekler: Rafa kariyerini sonlandırmayacak, sözleşme devam ettiği sürece başka teklif duymayacak ve kulübü son güne kadar saygıyla temsil edecektir. Onsoccer ve Rafa, tüm bu sürece gereken saygıyla yaklaşarak sağduyulu bir çözüm talep etmektedir. Hiçbir zaman ve hiçbir şartta tehdit veya şantajda bulunulmamıştır.” yorumu yapılmıştı.

Portekiz basını ise yıldız futbolcunun devre arasında Benfica’ya döneceğini ve kariyerini ülkesinde tamamlayacağını iddia etti.