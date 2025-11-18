Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Resmi açıklama geldi, karar alındı
18.11.2025 14:42
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş yönetimi, Rafa Silva'nın bugün de antrenmana çıkmamasının ardından açıklama yaptı.
Siyah beyazlı ekipte Rafa Silva krizi sürüyor.
Beşiktaş Kulübü, ağrısı olduğu gerekçesiyle bugünkü idmana da katılmayan Rafa Silva'nın MR'a gireceğini duyurdu.
Portekizli futbolcu ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, bel ağrısı olduğunu bildirerek çalışmaya katılmadı. Rafa Silva, bugün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesine girecek."
Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Karadeniz temsilcisiyle 23 Kasım Pazar günü sahasında karşılaşacak.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş'ın başkanı Serdal Adalı ve teknik direktörü Sergen Yalçın, düzenlenen basın toplantısında Rafa Silva krizine açıklık getirmişti.
Başkan Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı açıklamalarda önemli ifadeler kullanılmıştı.
Adalı, “Rafa ile ilk yaptığım görüşmede, ‘Futbolu bırakıp emekli olmak istiyorum’ dedi. Bir süre sonra ağız değiştirip, ‘3 başkan, 4 teknik direktör gördüm. Artık başka yere gitmek istiyorum’ dedi. Kimsenin suçlu aramasına gerek yok. Biz oyuncuyu kazanmak için uğraştık.” ifadelerini kullanmıştı.
Teknik direktör Sergen Yalçın ise, “Oyuncu, ilk konuşmamızda ‘burada çok mutsuzum, ayrılmak istiyorum’ dedi. İlk günümde daha böyle bir şeyle karşılaşınca, ‘Eyvah bombayı kucağımızda bulduk’ dedim. Maalesef Kasımpaşa maçı haftası artık olay halledilemeyecek duruma geldi. Konuyu başkana anlattım. Hayatımda kimseye tanımadığım toleransı Rafa Silva’ya tanıdım.” demişti.
“TEHDİT VE ŞANTAJ YOK”
Oyuncunun menajerlik şirketinden ise yapılan açıklamada, “Bu noktada önemli olan, herkes için doğru olan çözümün bulunmasıdır. Gerçekler: Rafa kariyerini sonlandırmayacak, sözleşme devam ettiği sürece başka teklif duymayacak ve kulübü son güne kadar saygıyla temsil edecektir. Onsoccer ve Rafa, tüm bu sürece gereken saygıyla yaklaşarak sağduyulu bir çözüm talep etmektedir. Hiçbir zaman ve hiçbir şartta tehdit veya şantajda bulunulmamıştır.” yorumu yapılmıştı.
Portekiz basını ise yıldız futbolcunun devre arasında Benfica’ya döneceğini ve kariyerini ülkesinde tamamlayacağını iddia etti.