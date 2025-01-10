Beşiktaş'ta Roger Schmidt sesleri: Listenin ilk sırasında yer alıyor
Sergen Yalçın ile anlaşma zemini sağlayamayan Beşiktaş'ta Teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılarda adaylar arasında listenin ilk sırasında Roger Schmidt'in bulunduğu öğrenildi. Başkan Serdal Adalı'nın Alman çalıştırıcıyla temaslara geçtiği, olumsuz bir yanıt alınması durumunda ise ilk opsiyonun Slaven Bilic olduğu kaydedildi.
Beşiktaş'ta başkanlık görevine gelen Serdal Adalı, teknik direktör için çalışmalarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılar Sergen Yalçın'ın kardeşinin sağlık problemleri nedeniyle deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağlayamamıştı.