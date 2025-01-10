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Beşiktaş'ta Roger Schmidt sesleri: Listenin ilk sırasında yer alıyor

Sergen Yalçın ile anlaşma zemini sağlayamayan Beşiktaş'ta Teknik direktör arayışları sürüyor. Siyah-beyazlılarda adaylar arasında listenin ilk sırasında Roger Schmidt'in bulunduğu öğrenildi. Başkan Serdal Adalı'nın Alman çalıştırıcıyla temaslara geçtiği, olumsuz bir yanıt alınması durumunda ise ilk opsiyonun Slaven Bilic olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ta Roger Schmidt sesleri: Listenin ilk sırasında yer alıyor - 1

Beşiktaş'ta başkanlık görevine gelen Serdal Adalı, teknik direktör için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar Sergen Yalçın'ın kardeşinin sağlık problemleri nedeniyle deneyimli çalıştırıcıyla anlaşma sağlayamamıştı.

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Beşiktaş'ta Roger Schmidt sesleri: Listenin ilk sırasında yer alıyor - 2

Fotomaç'ın haberine göre, Adalı'nın Alman teknik direktör Roger Schmidt ile görüşmelere başladığını öne sürdü.

Teknik direktör adaylarında yabancı isimlere yönelen Beşiktaş'ta ilk adayın Roger Schmidt olduğu belirtildi.

ALTERNATİF BILIC

Son olarak Benfica'yı çalıştıran 57 yaşındaki teknik direktörden olumlu yanıt alınmazsa alternatif olarak Slaven Bilic'in gündeme geleceği kaydedildi.

Beşiktaş'ta Roger Schmidt sesleri: Listenin ilk sırasında yer alıyor - 3

Öte yandan Adalı'nın geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan ve şu anda kulüpsüz olan Edin Terzic'i de çok beğendiği biliniyor.

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