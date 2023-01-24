Beşiktaş'ta rota Kaan Ayhan (24 Ocak 2023 transfer haberleri)

Defans hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş sezon başında kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu milli futbolcu Kaan Ayhan'ı kiralamak için harekete geçti.
Milli futbolcunun transferi için İtalyan ekibi Sassuolo ile temasa geçen Beşiktaş, Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
İtalya'da fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan bu sezon 11 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
(TRT SPOR)
Jorge Jesus, sezon başında savunmanın soluna transfer edilen Ezgjan Alioski’nin performansından memnun kalmadı.
Bu bölgede Ferdi ve Lincoln daha fazla kullanıldı. Portekizli hoca, yaptığı son açıklamada sol bek istediğini net bir şekilde söylemişti.
Yönetim, uzun süredir Jayden Oosterwolde’yi kadroya katmak için mesai harcıyordu. Fenerbahçe, ısrarla istediği Hollandalı sol bekin transferini bitirmeye çok yakın bulunuyor.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, 21 yaşındaki yıldızla her konuda anlaşıldı.
Jayden Oosterwolde ile 4.5 yıllık sözleşme için el sıkışıldı. Parma’yla kıran kırana süren pazarlıklarda da sona gelindi. İtalyan basınına göre bonuslarla birlikte 6.5 milyon Euro’ya anlaşma sağlanıyor.
(FANATİK)
G.Saray’da transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.
Teknik direktör Okan Buruk’un talebi doğrultusunda sol bek ve stoper takviyesi yapma kararı alan sarı kırmızılı yönetim, tek hamle ile 2 bölgedeki açığı kapatma hedefinde.
İtalya’nın Sassuolo Kulübü’nde forma giyen Mert Müldür’ün her iki mevkide oynayabilmesini dikkate alan Galatasaray, milli futbolcuyu kadrosuna katarak bir taşla iki kuş vurmayı istiyor.
Uzun süren sakatlıklarının da etkisiyle bu sezon Serie A ve İtalya Kupası’nda 1’er maç oynayabilen Mert Müldür’ün bonservisi için 5 milyon Euro’luk bir teklif sunulacak.
Sassuolo, aynı zamanda sağ bek de oynayabilen 23 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında 4.7 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Mert’in transferi için bu hafta içinde Sassuolo yöneticileriyle masaya oturulması planlanıyor.
(SPOR ARENA)
Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar takımın Danimarkalı oyuncusu Nelsson'a gelen tekliflerin ardından stoperde alternatif isimlere yöneldi. Cimbom bu anlamda aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu.
Ara ransfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, fırsat transferi kollarken Omar Colley de listeye dahil oldu.
Son dönemde Victor Nelsson'a gelen teklifler nedeniyle arayışlarına hız veren Galatasaray'ın, bu doğrultuda Sampdoria forması giyen Omar Colley ile ilgilendiği öne sürüldü.
Teknik direktör Okan Buruk'un da 30 yaşındaki Gambiyalı futbolcu için olumlu rapor verdiği ve bunun üzerine çalışmaların başladığı ifade edildi.
(FOTOMAÇ)
Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarda büyük fark yaratırken, skor yükünü de üstlendi.
Galatasaray, kiralık olan yıldız oyuncunun tapusunu almak isterken, Paris Saint-Germain (PSG) ile görüşme yapacağı öğrenildi.
Galatasaray Başkan vekili Erden Timur'un önümüzdeki hafta Paris'te PSG Yönetimi ile bir araya gelecek. Öncelikli olarak transfer şartlarını görüşeceği belirtildi.
Fransızlardan gelecek cevaba göre bonservis pazarlıkları start alacak.
G.Saray'da kısa süre içinde camiayı sahiplenen ve attığı gollerin dışında taraftarla da müthiş bir iletişim kuran Icardi'nin de takımda kalmayı istediği öğrenildi.
(TAKVİM)