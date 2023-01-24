Beşiktaş'ta rota Kaan Ayhan (24 Ocak 2023 transfer haberleri)

GALATASARAY TEK TAŞLA İKİ KUŞ VURMAK İSTİYOR

G.Saray’da transfer gündemine sürpriz bir isim geldi.

Teknik direktör Okan Buruk’un talebi doğrultusunda sol bek ve stoper takviyesi yapma kararı alan sarı kırmızılı yönetim, tek hamle ile 2 bölgedeki açığı kapatma hedefinde.

İtalya’nın Sassuolo Kulübü’nde forma giyen Mert Müldür’ün her iki mevkide oynayabilmesini dikkate alan Galatasaray, milli futbolcuyu kadrosuna katarak bir taşla iki kuş vurmayı istiyor.

Uzun süren sakatlıklarının da etkisiyle bu sezon Serie A ve İtalya Kupası’nda 1’er maç oynayabilen Mert Müldür’ün bonservisi için 5 milyon Euro’luk bir teklif sunulacak.

Sassuolo, aynı zamanda sağ bek de oynayabilen 23 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında 4.7 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Mert’in transferi için bu hafta içinde Sassuolo yöneticileriyle masaya oturulması planlanıyor.

(SPOR ARENA)