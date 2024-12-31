NTV.COM.TR

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la ilk görüşme: "Takımı her zaman ayağa kaldırabiliriz"

Beşiktaş'ta seçimin ardından başkanlığa gelen Serdal Adalı, teknik direktör adayı Sergen Yalçın ile ilk görüşmesini telefonda yaptı. Yüz yüze görüşmenin ardından anlaşmanın sağlanması beklenirken Yalçın'ın ekibinden Murat Şahin, "İçindeki şartlar ne olursa olsun takımı her zaman ayağa kaldırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la ilk görüşme: "Takımı her zaman ayağa kaldırabiliriz" - 1

Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı, ilk iş olarak Ümraniye’ye gidip, takım ve teknik heyetle görüştü.

Adalı, şu anki teknik direktör Serdar Topraktepe ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Topraktepe, bundan sonraki süreçte kendisine ekipte görev verilsin verilmesin, her karara saygı duyacağını söylediği ve takıma en az 3-4 takviye yapılması gerektiğini aktardığı öğrenildi.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la ilk görüşme: "Takımı her zaman ayağa kaldırabiliriz" - 2

Fanatik'te yer alan habere göre; Adalı’nın, en önemli hamlelerinden birisinin, teknik direktörlük için düşündüğü ilk adayı olan Sergen Yalçın ile ilk resmi görüşmesini telefonla gerçekleştirdiği bilgisine ulaşıldı.


Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la ilk görüşme: "Takımı her zaman ayağa kaldırabiliriz" - 3

Yalçın ile bir ön görüşme yaptığı öğrenilen Adalı'nın bu hafta içerisinde tecrübeli çalıştırıcı ile yüz yüze bir araya geleceği öğrenildi.


Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la ilk görüşme: "Takımı her zaman ayağa kaldırabiliriz" - 4

Tarafların bu görüşmede beklentilerini ve düşüncelerini dile getirecekleri, bunun sonucunda büyük ihtimalle anlaşmanın sağlanacağı bildirildi.


Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la ilk görüşme: "Takımı her zaman ayağa kaldırabiliriz" - 5

"BİZ AYAĞA KALDIRIRIZ"

Yalçın’ın ekibindeki isimlerden birisi olan Murat Şahin, Beşiktaş hakkında şunları söyledi: 'Sergen hoca ve ekibi olarak biz Beşiktaş’ın her zaman yanındayız. İçindeki şartlar ne olursa olsun takımı her zaman ayağa kaldırabiliriz.'

DAHA FAZLA GÖSTER