Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la ilk görüşme: "Takımı her zaman ayağa kaldırabiliriz"

Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı, ilk iş olarak Ümraniye’ye gidip, takım ve teknik heyetle görüştü.



Adalı, şu anki teknik direktör Serdar Topraktepe ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.



Topraktepe, bundan sonraki süreçte kendisine ekipte görev verilsin verilmesin, her karara saygı duyacağını söylediği ve takıma en az 3-4 takviye yapılması gerektiğini aktardığı öğrenildi.





