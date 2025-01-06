Beşiktaş'ta Sergen Yalçın teklifi reddetti rota değişti: Hedefte üç teknik direktör var
Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki görüşme tamamlandı. Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın ile ilgileneceğini belirterek görevi kabul edemeyeceğini iletti. Siyah beyazlılar bu gelişmenin ardından rotayı yabancı teknik direktöre çevirdi.
Beşiktaş'ta erdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmeden olumsuz sonuç çıktı.
Siyah-beyazlılara 2020-21'de son şampiyonluğunu kazandıran 52 yaşındaki çalıştırıcı kardeşi Gürsoy Yalçın'ın sağlık sorunları nedeniyle çalışmak istemediğini ve bir süre ailesi ile ilgilenmek adına bu zor kararı aldığını söyledi.