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Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 3 aday

Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayları belli oldu. Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulunun yabancı isimleri gündemine aldığı kaydedilirken teknik direktörlük için 3 isim ön plana çıkıyor.

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 3 aday - 1

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni adaylar ortaya çıktı.

Siyah-beyazlılarda yeni başkan Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerden sonuç alamamıştı. 

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta yabancı teknik direktörler gündeme geldi. 

Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlıların listesinde Süper Lig'de daha önce Samsunspor'u çalıştıran Markus Gisdol ile birlikte üç isim yer aldı. 

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Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 3 aday - 2

Serdal Adalı tarafından uzun vadeli bir planlama yapıldığı ve ilk adayın son olarak Benfica'yı çalıştıran Roger Schmidt olduğu öne sürüldü.

Schmidt ile yapılacak görüşmelerden sonuç çıkmaması durumunda listedeki diğer isimler için girişimler başlayacak. 

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 3 aday - 3

Siyah-beyazlıların Schmidt'ten alacağı yanıta göre Bo Svensson ve Markus Gisdol ile görüşme yapacağı kaydedildi.

Bundesliga ekibi Union Berlin'de görev almış olan Svensson, daha öncesinde Mainz ve Liefering'de de görev yaptı. 

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 3 aday - 4

Markus Gisdol ise geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Samsunspor'un başında görev almış ve sezonun bitmesiyle görevinden ayrılmıştı.

Gisdol daha önce Lokomotiv Moskova, Köln, Hamburg ve Hoffenheim'ı çalıştırdı.

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