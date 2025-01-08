Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 3 aday

Serdal Adalı tarafından uzun vadeli bir planlama yapıldığı ve ilk adayın son olarak Benfica'yı çalıştıran Roger Schmidt olduğu öne sürüldü.

Schmidt ile yapılacak görüşmelerden sonuç çıkmaması durumunda listedeki diğer isimler için girişimler başlayacak.