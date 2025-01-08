Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 3 aday
Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayları belli oldu. Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulunun yabancı isimleri gündemine aldığı kaydedilirken teknik direktörlük için 3 isim ön plana çıkıyor.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni adaylar ortaya çıktı.
Siyah-beyazlılarda yeni başkan Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerden sonuç alamamıştı.
Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta yabancı teknik direktörler gündeme geldi.
Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlıların listesinde Süper Lig'de daha önce Samsunspor'u çalıştıran Markus Gisdol ile birlikte üç isim yer aldı.