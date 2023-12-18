Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 yabancı hoca adayı

ADAYLAR BELLİ OLDU

Akşam'ın haberine göre, siyah-beyazlı yöneticilerin maç sonu açıklamalarından memnun olmadığı Rıza Çalımbay'ın yerine 4 farklı yabancı hoca adayı ortaya atıldı.

İşte Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay yerine düşünülen yabancı hoca adayları;