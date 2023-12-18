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Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 yabancı hoca adayı

Beşiktaş'ta yeni seçilen yönetimin Rıza Çalımbay isminde mutabık olamadığı, ara transfer döneminde yeni ve yabancı teknik direktörü takımın başına getirmek istediği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 yabancı hoca adayı - 1

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar göreve Rıza Çalımbay getirildi.

Seçimin ardından Hasan Arat ve yönetim kurulu mazbatasını alarak göreve başladı.

Geçtiğimiz günlerde Ghezzal, Onana, Bailly, Aboubakar ve Rosier'i kadro dışı bırakan yeni yönetimin Teknik Direktör Rıza Çalımbay isminde mutabık olamadığı, ara transfer döneminde yabancı hoca getirmek istediği öne sürüldü.

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Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 yabancı hoca adayı - 2

ADAYLAR BELLİ OLDU

Akşam'ın haberine göre, siyah-beyazlı yöneticilerin maç sonu açıklamalarından memnun olmadığı Rıza Çalımbay'ın yerine 4 farklı yabancı hoca adayı ortaya atıldı. 

İşte Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay yerine düşünülen yabancı hoca adayları;

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 yabancı hoca adayı - 3

GRAHAM POTTER

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 yabancı hoca adayı - 4

BRUNO GENESIO

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 yabancı hoca adayı - 5

JULEN LOPETEGUİ

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 yabancı hoca adayı - 6

LUCIEN FAVRE

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