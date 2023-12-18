Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 yabancı hoca adayı
Beşiktaş'ta yeni seçilen yönetimin Rıza Çalımbay isminde mutabık olamadığı, ara transfer döneminde yeni ve yabancı teknik direktörü takımın başına getirmek istediği öne sürüldü.
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar göreve Rıza Çalımbay getirildi.
Seçimin ardından Hasan Arat ve yönetim kurulu mazbatasını alarak göreve başladı.
Geçtiğimiz günlerde Ghezzal, Onana, Bailly, Aboubakar ve Rosier'i kadro dışı bırakan yeni yönetimin Teknik Direktör Rıza Çalımbay isminde mutabık olamadığı, ara transfer döneminde yabancı hoca getirmek istediği öne sürüldü.