Beşiktaş'ta transferlerin perde arkası ortaya çıktı: "24 milyon euro verilince şok olduk!"

Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü görevinden alınan Samet Aybaba, süreç hakkında açıklamalarda bulundu.



"Aleyhime bir sürü şey yapıldı, başkanın yanındakiler yaptı biliyorum." diyen Aybaba, "Birkaç tane transfer olayı başladı, sağ bekte sorunumuz vardı. Tayfur ve Onur mutsuzlardı. Atal ile görüştük. Svensson'un sözleşmesi feshedilince biz aldık." ifadelerini kullandı.