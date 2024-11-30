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Beşiktaş'ta transferlerin perde arkası ortaya çıktı: "24 milyon euro verilince şok olduk!"

Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü görevinden alınan Samet Aybaba olayların perde arkasını anlattı. Yapılan transferlerde olumsuz rapor verilmesine rağmen bazı isimlerin kadroya dair edildiğin vurgulayan Aybaba, "Devre arası biz parasal yokluk içerisindeyken, Muçi ve Musrati'ye 24 milyon euro verilince şok olduk. Fernando Santos, 'Musrati'ye bu parayı nasıl verdiniz' dedi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta transferlerin perde arkası ortaya çıktı: "24 milyon euro verilince şok olduk!" - 1

Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü görevinden alınan Samet Aybaba, süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

"Aleyhime bir sürü şey yapıldı, başkanın yanındakiler yaptı biliyorum." diyen Aybaba, "Birkaç tane transfer olayı başladı, sağ bekte sorunumuz vardı. Tayfur ve Onur mutsuzlardı. Atal ile görüştük. Svensson'un sözleşmesi feshedilince biz aldık." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'ta transferlerin perde arkası ortaya çıktı: "24 milyon euro verilince şok olduk!" - 2

"Devre arası biz parasal yokluk içerisindeyken, Muci ve Musrati'ye 24 milyon euro verilince şok olduk. Fernando Santos, 'Musrati'ye bu parayı nasıl verdiniz' dedi." ifadelerini kullanan Aybaba transferlerin çoğuna olumsuz rapor verdiğini ifade etti.

Beşiktaş'ta transferlerin perde arkası ortaya çıktı: "24 milyon euro verilince şok olduk!" - 3

Aybaba; Joe Woral, Can Keleş, Cher Ndour, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve João Mário transferleri için olumsuz rapor verdiklerini açıkladı.

Beşiktaş'ta transferlerin perde arkası ortaya çıktı: "24 milyon euro verilince şok olduk!" - 4

Beşiktaş yöneticisi Kaan Şakul'u istifaya davet eden Aybaba, "Joe Worall ile ilgili olumsuz rapor verdik. Yönetim ısrar etti. Kabul etmedik. Sonrasında yönetim, bana sormadan, benim imzamla 5 milyon euroluk bonservis teklif yaptılar." dedi.

Beşiktaş'ta transferlerin perde arkası ortaya çıktı: "24 milyon euro verilince şok olduk!" - 5

Kimseye hakkını helal etmediğini söyleyen Aybaba, "Friedel'a maaş + komisyon verileceğini öğrendim. Başkana 'Maaşlı personele komisyon verilir mi?' dedim. 'Sana da komisyon verelim' dedi." şeklinde konuştu.

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