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Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon: Bodo/Glimt maçının 11'i şekilleniyor

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı mücadelenin ilk 11'ini şekillendiriyor. Savunma rotasyonunda 5 futbolcusundan 4'ü sakat olan siyah-beyazlılar, zorunlu rotasyona gidecek.

Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon: Bodo/Glimt maçının 11'i şekilleniyor - 1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt'e konuk oluyor.

Fenerbahçe derbisini kazanan ve ligdeki 5 maçlık galibiyet hasetine son veren siyah-beyazlılar, alacağı galibiyetle ilk 24 şansını güçlendirmeyi hedefliyor.

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Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon: Bodo/Glimt maçının 11'i şekilleniyor - 2

ZORUNLU ROTASYON

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Bodo/Glimt maçında zorunlu bir rotasyon yapacak.

Milliyet'in haberine göre, stoper tandeminin Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov'dan oluşacağı, sol bekte ise Emrecan Terzi'nin forma giyeceği belirtildi. 

Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon: Bodo/Glimt maçının 11'i şekilleniyor - 3

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Ciro Immobile ve Tayyip Talha Sanuç bu mücadelede forma giyemeyecek. 

Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon: Bodo/Glimt maçının 11'i şekilleniyor - 4

Stoper ikilisi Paulista ve Uduokhai, Maccabi Tel Aviv mücadelesinde, Immobile ve Tayyip Talha Sanuç ise Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşamıştı

Kart cezalısı Arthur Masuaku ve UEFA kadrosunda yer almayan Alex Oxlade-Chamberlain de bu maçta görev yapamayacak.

Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon: Bodo/Glimt maçının 11'i şekilleniyor - 5

KALAN MAÇLAR

Beşiktaş, Bodo/Glimt maçının ardından Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

Siyah-beyazlılar son maçında deplasmanda Twente ile karşılaşacak.

Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon: Bodo/Glimt maçının 11'i şekilleniyor - 6
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