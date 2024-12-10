Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon: Bodo/Glimt maçının 11'i şekilleniyor
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı mücadelenin ilk 11'ini şekillendiriyor. Savunma rotasyonunda 5 futbolcusundan 4'ü sakat olan siyah-beyazlılar, zorunlu rotasyona gidecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt'e konuk oluyor.
Fenerbahçe derbisini kazanan ve ligdeki 5 maçlık galibiyet hasetine son veren siyah-beyazlılar, alacağı galibiyetle ilk 24 şansını güçlendirmeyi hedefliyor.