Beşiktaş'ta zorunlu rotasyon: Bodo/Glimt maçının 11'i şekilleniyor

Stoper ikilisi Paulista ve Uduokhai, Maccabi Tel Aviv mücadelesinde, Immobile ve Tayyip Talha Sanuç ise Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşamıştı

Kart cezalısı Arthur Masuaku ve UEFA kadrosunda yer almayan Alex Oxlade-Chamberlain de bu maçta görev yapamayacak.