Beşiktaş'tan Anthony Nwakaeme için teklif (28 Aralık 2022 transfer haberleri)

BOLUSPOR'DA İKİ İMZA



Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, sağ kanat oyuncusu Sefa Kınalı ile Brezilyalı forvet Alex Aparecido de Souza Alcantara'yı renklerine bağladı. Trabzonspor altyapısında futbola başlayan ve burada profesyonelliğe geçiş yapan Kınalı, daha sonra 1461 Trabzon, Tuzlaspor ve Altınordu takımlarında kiralık olarak forma giydi. Kınalı, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında Altınordu formasıyla 11 karşılaşmada görev yaptı.