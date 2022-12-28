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Beşiktaş'tan Anthony Nwakaeme için teklif (28 Aralık 2022 transfer haberleri)

Beşiktaş, Şenol Güneş'in istediği Anthony Nwakaeme için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer haberleri...

Beşiktaş'tan Anthony Nwakaeme için teklif (28 Aralık 2022 transfer haberleri) - 1

ŞENOL GÜNEŞ NWAKAEME'Yİ İSTİYOR

Beşiktaş'ta Şenol Güneş Nwakaeme için tüm şartları zorlayacak. Siyah beyazlılar 33 yaşındaki oyuncuya yeniden teklif yapmaya hazırlanıyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre; Geçen sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 30 lig maçında 13 gol ve 10 asistlik performans ortaya koyan Nwakaeme, sezon başında son güne kadar haber beklediği Beşiktaş'tan olumsuz yanıt alınca Arabistan Kulübü Al-Fayha'nın yolunu tutmuştu.


Beşiktaş'tan Anthony Nwakaeme için teklif (28 Aralık 2022 transfer haberleri) - 2

ARSENAL 60 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Arsenal, Shakhtar Donetsk'in kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk için ilk hamlesini yaptı ve bonuslar dahil yaklaşık 60 milyon euro'luk bir teklif verdi.


Beşiktaş'tan Anthony Nwakaeme için teklif (28 Aralık 2022 transfer haberleri) - 3

İKİ YILDIZ CHELSEA'NİN RADARINDA

Chelsea, geçtiğimiz yaz transfer döneminde transferlere 282 milyon euro ödeyerek en çok harcama yapan kulüp olmuştu. İddialara göre İngiliz devinin Atletico Madrid'den Joao Felix ve Monaco'dan Benoit Badiashile'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladığı bildirildi.


Beşiktaş'tan Anthony Nwakaeme için teklif (28 Aralık 2022 transfer haberleri) - 4

SÜPER LİG KULÜPLERİNİN GÖZDESİ

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği forması giyen Gökhan Gül, savunma bölgesinde oynamasına rağmen kaydettiği 6 gol ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Süper Lig ekiplerinin dikkatini çeken Gül için birçok teklif var.


Beşiktaş'tan Anthony Nwakaeme için teklif (28 Aralık 2022 transfer haberleri) - 5

BOLUSPOR'DA İKİ İMZA

Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, sağ kanat oyuncusu Sefa Kınalı ile Brezilyalı forvet Alex Aparecido de Souza Alcantara'yı renklerine bağladı. Trabzonspor altyapısında futbola başlayan ve burada profesyonelliğe geçiş yapan Kınalı, daha sonra 1461 Trabzon, Tuzlaspor ve Altınordu takımlarında kiralık olarak forma giydi. Kınalı, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında Altınordu formasıyla 11 karşılaşmada görev yaptı.

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