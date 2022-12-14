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Beşiktaş'tan Fas'a Romain Saiss için özel talep

Dünya Kupası'nda tarih yazan Fas Milli Takımı'nın yıldızlarından Romain Saiss için kulübü Beşiktaş özel bir talepte bulundu. Portekiz maçında sakatlanarak oyundan alınan Saiss için Beşiktaş, Fas'tan Fransa maçında oyuncularının oynatılmamasını talep etti.

Beşiktaş'tan Fas'a Romain Saiss için özel talep - 1

Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Romain Saiss, Beşiktaşlı yetkililerle ile yaptığı görüşmede ciddi bir sakatlığı olmadığını ve Süper Lig'de maç kaçırmayacağını aktardı.

Beşiktaş'tan Fas'a Romain Saiss için özel talep - 2

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Romain Saiss için Fas'a Fransa maçı için özel bir talapte de bulundu.


Beşiktaş'tan Fas'a Romain Saiss için özel talep - 3

Beşiktaş sağlık heyeti, adalesinde hafif yırtık olan Saiss'le konuştuktan sonra hem futbolcuya hem de Fas milli takım doktorlarına Fransa maçında oynamaması yönünde istekte bulundu.


Beşiktaş'tan Fas'a Romain Saiss için özel talep - 4

Saiss, Fas'ın Portekiz ile oynadığı mücadelede Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında 57. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.


Beşiktaş'tan Fas'a Romain Saiss için özel talep - 5

Süper Lig'den Dünya Kupası'na giden isimler için FIFA'dan en fazla ücret alacak takım Romain Saiss'in aldığı süre nedeniyle Beşiktaş olacak.

Beşiktaş'tan Fas'a Romain Saiss için özel talep - 6

İşte Saiss'in Dünya Kupası'ndan öne çıkan kareleri...

Beşiktaş'tan Fas'a Romain Saiss için özel talep - 7
Beşiktaş'tan Fas'a Romain Saiss için özel talep - 8
Beşiktaş'tan Fas'a Romain Saiss için özel talep - 9
Beşiktaş'tan Fas'a Romain Saiss için özel talep - 10
Beşiktaş'tan Fas'a Romain Saiss için özel talep - 11
Beşiktaş'tan Fas'a Romain Saiss için özel talep - 12
Beşiktaş'tan Fas'a Romain Saiss için özel talep - 13
Beşiktaş'tan Fas'a Romain Saiss için özel talep - 14

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