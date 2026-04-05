Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisi oynanırken olay tepki. Penaltı sonrası anında paylaşıldı

05.04.2026 22:41

Son Güncelleme: 05.04.2026 22:45

NTV - Haber Merkezi

Fenerbahçe deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle dönen Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

 

Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe, karşılaşmanın 90+6. dakikasında penaltı kazandı. Beşiktaş ceza sahasına gönderilen uzun topa hareketlenen Dorgeles Nene, siyah-beyazlı futbolcu Agbadou'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

Beşiktaşlı futbolcular karara itiraz ederken, bir süre VAR merkezi ile iletişimde olan Kol kararında kaldı ve sarı-lacivertliler penaltı kazandı.

Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ersin Destanoğlu'nu mağlup ederek takımına galibiyeti getiren golü attı.

"SKANDAL BİR PENALTI"

Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından penaltı pozisyonu sonrası maç devam ederken dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

 

Siyah-beyazlıların gönderisinde "Skandal bir penaltı kararı!" ifadeleri yer aldı.

MAÇ SONU PAYLAŞIMI

Beşiktaş'ın bir diğer paylaşımında ise maç sonucu siyah arka planlı görsel üzerine yazıldı.

PENALTI PAYLAŞIMI

Beşiktaş'ın bir sonraki paylaşımında ise penaltı pozisyonuna ait görseller yer alırken “Emek hırsızları!” ifadeleri kullanıldı.

