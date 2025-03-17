Beşiktaş'tan kadro dışı iddialarına açıklama
Süper Lig'de son olarak sahada 9 kişi kalan Konyaspor'a karşı kazanamayan Beşiktaş'ta teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in 3 futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı aldığı iddia edildi. Açıklama yapan siyah beyazlılar bu iddiaları yalanladı.
Kendi evinde Gaziantep FK'ya yenilen ardından 9 kişi kalan Konyaspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi öncesi radikal kararlar alınacağı öne sürüldü.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda bazı isimlere mağlubiyet ve performans faturası kesileceği iddia edildi.