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Beşiktaş'tan kadro dışı iddialarına açıklama

Süper Lig'de son olarak sahada 9 kişi kalan Konyaspor'a karşı kazanamayan Beşiktaş'ta teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in 3 futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı aldığı iddia edildi. Açıklama yapan siyah beyazlılar bu iddiaları yalanladı.

Beşiktaş'tan kadro dışı iddialarına açıklama - 1

Kendi evinde Gaziantep FK'ya yenilen ardından 9 kişi kalan Konyaspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi öncesi radikal kararlar alınacağı öne sürüldü. 

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda bazı isimlere mağlubiyet ve performans faturası kesileceği iddia edildi.

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Beşiktaş'tan kadro dışı iddialarına açıklama - 2

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bu hafta içinde yapılacak toplantılar sonrası Alex Chamberlain, Immobile ve Joao Mario'nun kadro dışı kalmasının beklendiği aktarıldı.

Beşiktaş'tan kadro dışı iddialarına açıklama - 3

Beşiktaş, milli takım arasından sonra evinde Süper Lig'in lideri Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Solskjaer'in, derbi maçın ilk 11'inde de önemli değişikliklere gideceği de öğrenildi.

Beşiktaş'tan kadro dışı iddialarına açıklama - 4

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın da derbi hazırlıklarını yakından takip edeceği ve milli takımdaki oyuncuların geri dönmesiyle birlikte takımla bir toplantı yapacak.

Beşiktaş'tan kadro dışı iddialarına açıklama - 5

Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde ilk kez rakibinin 2 kişi eksik tamamladığı bir maçta mağlup olması taraftarların büyük tepkisine neden olmuştu.

Beşiktaş'tan kadro dışı iddialarına açıklama - 6

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada iddialar yalanlandı.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

"Yazılı ve görsel basınla, sosyal medyada birçok futbolcumuzun kadro dışı bırakılacağı ve sezon sonunda birçoğuyla yollarımızın ayrılacağı iddiasıyla yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacağımız maçlar öncesinde masa başında kurgulanarak servis edilen haberleri manidar bulduğumuzu ifade eder, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan bu tür haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

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