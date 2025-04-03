NTV.COM.TR

Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oldu. Beşiktaş, çeyrek finalde Göztepe'yi ağırladı. Mücadele 3-1'lik skorla konuk Göztepe'nin galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaş'ın uzun süre 10 kişi sürdürdüğü maç sonrası Göztepe 49 yıl sonra adını yarı finale yazdırarak Trabzonspor'un rakibi oldu. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde - 1

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Göztepe’yi konuk etti.

Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayan karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Ceyhun Sesigüzel üstlendi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde - 2

Mücadele 3-1'lik skorla konuk Göztepe galibiyetiyle sona erdi. Göztepe'de Rumulo hat-trick yaptı.

Beşiktaş'ta ise Tayyip Talha gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş'ın uzun süre 10 kişi sürdürdüğü maç sonrası Göztepe 49 yıl sonra adını yarı finale yazdırarak Trabzonspor'un rakibi oldu.

Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde - 3

Beşiktaş’ın Demokratik Kongolu sol beki Arthur Masuaku, Göztepe ile oynanan kupa maçında siyah-beyazlı formayı 100’üncü kez giydi.

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Asbaşkan Murat Kılıç, tecrübeli sol beke plaket verdi.

31 yaşındaki Arthur Masuaku, siyah-beyazlı formayla 99 maçta 3 gol, 16 asist yaptı.

Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde - 4

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başlad

3' Beşiktaş'ta Ernest Muci'nin vuruşu üst direkten dışarıya gitti.

30' Muci'nin golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçti.

35'  Tayyip Talha gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

38' Kırmızı kart sonrası frikik kazanan Göztepe, Romulo'nun duran top golüyle skoru 1-1'e getirdi.

39' Beşiktaş'ta Joao Mario yerini Gabriel Paulista'ya bıraktı.

45' İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

59' Chamberlain ile Emirhan Topçu arasında tartışma çıktı. Araya giren diğer futbolcular ikiliyi ayırdı.

70' Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ve Mustafa Hekimoğlu oyuna dahil oldu. Muçi ve Chamberlain kenara geldi.

77' Hakem penaltı noktasını gösterdi. Göztepe'de
penaltı vuruşunu gole çeviren Rumulo takımını 2-1 öne geçirdi.

80'  Hat-trick yapan Rumulo hem takımının hem kendisinin üçüncü golünü attı: 3-1.

90' Mücadele sona erdi. 

Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde - 5

ADALI CEZASI NEDENİYLE STADYUMDA YER ALMADI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyet ve 1.5 milyon TL para cezası aldı.

TFF, kararı siyah-beyazlı kulübe iletirken, henüz resmi olarak açıklamadı.

Beşiktaş Kulübü de cezanın kendilerine iletildiğini, başkan Adalı’nın cezasının bugünden itibaren başlatıldığı için Göztepe maçını stadyumdan izleyemeyeceğini açıkladı.

Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde - 6

VOLKAN KONAK UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde verdiği konser sırasında yaşadığı sağlık sorunları sonrasında hayatını kaybeden Volkan Konak, karşılaşma öncesinde unutulmadı. Mücadele öncesinde stadyumda Volkan Konak’ın şarkıları çalındı.

Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde - 7

RAKİBİ TRABZONSPOR

Çeyrek finalde turu geçen ekip Göztepe, Trabzonspor ile yarı finalde karşılaşacak.

Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde - 8

Kupayı 1968-1969 ve 1969-1970'te kazanan Göztepe, 1966-1967'de ise finale kadar yükselmişti.

Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde - 9

 Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligde son oynadıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.

Norveçli teknik adam, Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-1 yendikleri karşılaşmaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Mert Günok ile Gabriel Paulista'yı İzmir ekibi karşısında kulübeye çekti.

Solskjaer, kalede Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu'nu, savunmanın ortasında ise Gabriel Paulista'yı yedek bekleterek Tayyip Talha Sanuç'u görevlendirdi.

Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde - 10

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Alex, Gedson, Muçi, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva.

Göztepe: Arda, Bokele, Heliton, Koray, Nielsen, Dennis, Doğan, İsmail, Tijanic, Romulo, Juan.

Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde - 11

DİĞER KARELER

Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde - 12
Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde - 13
Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde - 14
Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde - 15
Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde - 16
Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde - 17
DAHA FAZLA GÖSTER