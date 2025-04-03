Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde
Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oldu. Beşiktaş, çeyrek finalde Göztepe'yi ağırladı. Mücadele 3-1'lik skorla konuk Göztepe'nin galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaş'ın uzun süre 10 kişi sürdürdüğü maç sonrası Göztepe 49 yıl sonra adını yarı finale yazdırarak Trabzonspor'un rakibi oldu. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Göztepe’yi konuk etti.
Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayan karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çaldı.
Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Ceyhun Sesigüzel üstlendi.