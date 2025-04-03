Beşiktaş'tan kupaya veda: Göztepe 49 yıl sonra yarı finalde

ADALI CEZASI NEDENİYLE STADYUMDA YER ALMADI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyet ve 1.5 milyon TL para cezası aldı.

TFF, kararı siyah-beyazlı kulübe iletirken, henüz resmi olarak açıklamadı.

Beşiktaş Kulübü de cezanın kendilerine iletildiğini, başkan Adalı’nın cezasının bugünden itibaren başlatıldığı için Göztepe maçını stadyumdan izleyemeyeceğini açıkladı.