Beşiktaş'tan Miha Zajc hamlesi (22 Ocak 2023 transfer haberleri)

Gündemin ilk sırasına Parma'nın Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibine son olarak 5.5 milyon Euro bonservisin yanı sıra sonraki satıştan yüze 20 pay teklif etti.

Parma'dan henüz yanıt gelmezken, yönetim farklı bir seçeneği daha masaya koymayı planlıyor. Parma'yı ikna etmek için takas formülü önerilecek.

Fenerbahçe'nin teklife eklemeyi planladığı oyuncuların Mauricio Lemos ve Bruma olduğu öğrenildi. Eğer Parma isterse, iki oyuncu birden takasta kullanılabilir.

(FANATİK)