Beşiktaş'tan Miha Zajc hamlesi (22 Ocak 2023 transfer haberleri)

Beşiktaş, Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc için hamlede bulundu.
Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda iki yönlü bir orta saha oyuncusu arayan Beşiktaş, bir süredir temasta olduğu Hull City’li Ozan Tufan konusunda yol kat edemeyince rotasını Fenerbahçe’ye çevirdi. Siyah beyazlı yönetim, Güneş’in istediği isimler arasında olan Miha Zajc için ezeli rakibinin kapısını çaldı.
Siyah-beyazlı ekiple Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği, Sloven oyuncunun da Güneş’in takımına gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
(SPOR ARENA)
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sezon başında PSV'den kiraladığı ancak yabancı kontenjanı nedeniyle lisansını çıkaramadığı Bruma'nın bonservisini 4 milyon 250 bin Euro karşılığında aldı.
Bruma'nın bonservisini alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus transfer talebini açıklarken, sarı-lacivertlilerden dengeleri değiştirecek bir hamle geldi.
Gündemin ilk sırasına Parma'nın Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde bulunuyor. Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibine son olarak 5.5 milyon Euro bonservisin yanı sıra sonraki satıştan yüze 20 pay teklif etti.
Parma'dan henüz yanıt gelmezken, yönetim farklı bir seçeneği daha masaya koymayı planlıyor. Parma'yı ikna etmek için takas formülü önerilecek.
Fenerbahçe'nin teklife eklemeyi planladığı oyuncuların Mauricio Lemos ve Bruma olduğu öğrenildi. Eğer Parma isterse, iki oyuncu birden takasta kullanılabilir.
(FANATİK)
Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'u yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Takımdan ayrılacağı gündeme gelen genç futbolcu Yusuf Demir'e Süper Lig ekibi Ümraniyespor talip oldu.
Ümraniyespor, Yusuf Demir'i kiralamak için hamlede bulundu. Ancak 19 yaşındaki futbolcunun teklifi reddettiği belirtildi.
(FOTOMAÇ)
Son olarak Vincent Aboubakar ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ta gözler sol kanat transferine çevrildi.
Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'da forma giyen Moussa Djenepo için kolları sıvadı.
Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, sonuç almaması halinde Moussa Djenepo için atak yapacak.
Beşiktaş yönetiminin 24 yaşındaki Malili sol kanat oyuncusu Djenepo'nun menajeri ile ilk teması kurduğu belirtildi.
(TAKVİM)
Suudi basınında yer alan habere göre, Al Ahly bir süredir Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka transferinde sonuç alamadı.
Suudi kulübü, Beşiktaş'a Jackson Muleka için hem kiralık hem de satın alma opsiyonlu teklif sunmuştu.
Suudi basınında yer alan habere göre Muleka ve Al Ahly anlaşmaya varmıştı. Oyuncu, kulüplerin anlaşmasını bekliyordu.
Ancak Beşiktaş, Muleka için, Al Ahly'in verdiği miktardan fazlasını talep etti. Transferin olumsuz sonuçlandığı belirtildi.
Al Ahly'in forvet transferi için 3 milyon dolarlık bütçeyi aşmak istemiyor.
Golcü transferinde, Fenerbahçe'nin Gent'e kiraladığı Samatta'nın da listede yer aldığı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin Samatta'yı elden çıkarmaya onay verebileceği, küçük bir ücret karşılığında Al Ahly'ın yolunu tutabileceği yazıldı.
(FOTOMAÇ)