Beşiktaş'tan Onur Bulut girişimi (20 Aralık 2022 transfer haberleri)

ONUR BULUT BEŞİKTAŞ YOLUNDA
Beşiktaş, Şenol Güneş'in takımda görmek istediği Kayserispor'un A Milli sağ beki Onur Bulut için girişimlerini hızlandırdı. Yönetim, son olarak 1.5 milyon euro önerdiği 28 yaşındaki futbolcunun kulübünden ve kendisinden yanıt bekliyor.
GAKPO'NUN YENİ DURAĞI İNGİLTERE Mİ?
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, PSV Eindhoven'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Cody Gakpo'yu kadrosuna katmak istiyor. İngiltere basınında yer alan haberlere göre PSV Eindhoven, oyuncu için 45 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.
1. LİG EKİBİNE İMZA ATIYOR
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Portimonense’ye transfer olan Berke Özer, Portekiz ekibiyle yollarını ayırırken Eyüpspor ile anlaşmaya vardı.
DORTMUND’DAN ORKUN KÖKÇÜ’YE YAKIN MARKAJ
Hollanda Eredivisie takımı Feyenoord’un kaptanı Orkun Kökçü için Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’un nabız yokladığı bildirildi. Hollanda basını 1908.NL habeine göre; Dortmund’un Feyenoord forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Lutsharel Geertruida’yı kadrosuna katmak istediği denilirken Türk oyuncu Orkun Kökçü için ise Alman ekibinin bilgi aldığı ve görüşmelerde adı geçtiği belirtildi.
KENAN YILDIZ'A BENFİCA KANCASI
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten Juventus'a bedelsiz olarak transfer olan Kenan Yıldız'ın Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt tarafından çok beğenildiği ve Portekiz ekibinin transfer listesine alındığı öğrenildi.