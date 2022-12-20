Beşiktaş'tan Onur Bulut girişimi (20 Aralık 2022 transfer haberleri)

DORTMUND’DAN ORKUN KÖKÇÜ’YE YAKIN MARKAJ



Hollanda Eredivisie takımı Feyenoord’un kaptanı Orkun Kökçü için Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’un nabız yokladığı bildirildi. Hollanda basını 1908.NL habeine göre; Dortmund’un Feyenoord forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Lutsharel Geertruida’yı kadrosuna katmak istediği denilirken Türk oyuncu Orkun Kökçü için ise Alman ekibinin bilgi aldığı ve görüşmelerde adı geçtiği belirtildi.





