Beşiktaş'tan Salih Özcan hamlesi (4 Temmuz 2024 transfer haberleri)

Süper Lig'de transfer çalışmalarına hız katan Beşiktaş, Salih Özcan'ı radarına ekledi. Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen Özcan'a bir çok teklif var. Beşiktaş'ın da ilgilendiği aktarılan milli futbolcuya Rennes, Marsilya ve Arabistan kulüpleri yakın markaj uyguluyor. Dortmund'un Özcan için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis beklentisi içerisinde olduğu yazıldı. (Sky DE)