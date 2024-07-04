Beşiktaş'tan Salih Özcan hamlesi (4 Temmuz 2024 transfer haberleri)
Transfer dönemine hızlı giriş yapan Beşiktaş'ın hedefinde milli yıldız Salih Özcan var. Dortmund'un Özcan için 10 milyon eurp bonservis beklentisi var. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer iddiaları..
Süper Lig'de transfer çalışmalarına hız katan Beşiktaş, Salih Özcan'ı radarına ekledi. Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen Özcan'a bir çok teklif var. Beşiktaş'ın da ilgilendiği aktarılan milli futbolcuya Rennes, Marsilya ve Arabistan kulüpleri yakın markaj uyguluyor. Dortmund'un Özcan için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis beklentisi içerisinde olduğu yazıldı. (Sky DE)