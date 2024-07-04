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Beşiktaş'tan Salih Özcan hamlesi (4 Temmuz 2024 transfer haberleri)

Transfer dönemine hızlı giriş yapan Beşiktaş'ın hedefinde milli yıldız Salih Özcan var. Dortmund'un Özcan için 10 milyon eurp bonservis beklentisi var. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer iddiaları..

Beşiktaş'tan Salih Özcan hamlesi (4 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 1

Süper Lig'de transfer çalışmalarına hız katan Beşiktaş, Salih Özcan'ı radarına ekledi. Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen Özcan'a bir çok teklif var. Beşiktaş'ın da ilgilendiği aktarılan milli futbolcuya Rennes, Marsilya ve Arabistan kulüpleri yakın markaj uyguluyor. Dortmund'un Özcan için yaklaşık 10 milyon Euro bonservis beklentisi içerisinde olduğu yazıldı. (Sky DE)

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Beşiktaş'tan Salih Özcan hamlesi (4 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 2

Galatasaray, Rennes forması giyen Guela Doue ile anlaştı. Galatasaray ile Rennes arasındaki bonservis pazarlığı sürüyor. (Fanatik)



Beşiktaş'tan Salih Özcan hamlesi (4 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 3

Galatasaray ve Fenerbahçe, Samardzic’e kancayı taktı. Ezeli rakibinin listesindeki Sırp orta sahayı, Cimbom’un çalıştırıcısı Okan Buruk da kadrosunda görmek istiyor. (Sabah)


Beşiktaş'tan Salih Özcan hamlesi (4 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 4

Trabzonspor'un stoper transferi için listesinde iki isim bulunuyor. Bordo-mavililer, Attila Szalai'yle görüşmelerini sürdürürken bu transferde sorun çıkması halinde Tim-Jabol Folcarelli'ye yönelecek. (Milliyet)

Beşiktaş'tan Salih Özcan hamlesi (4 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 5

Gelecek sezon yıldız bir golcüye imza attırmak isteyen Fenerbahçe'nin Darwin Nunez için tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü. (Fanatik)

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