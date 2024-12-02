Beşiktaş'tan teknik direktörlere ağır fatura: 624 milyon TL ile zirvede
Son olarak kötü sonuçların ardından Giovanni Van Bronckhorst'u 3 milyon euro tazminatla gönderen Beşiktaş yabancı teknik direktörlere ödediği 17 milyon euro (624 milyon TL) ile zirvede. İşte ayrıntılar ve Beşiktaş'ın yabancı teknik direktörlere ödediği ücretler...
Beşiktaş, Fernando Santos'un ardından yine bir çalıştırıcı sezon sonunu göremedi. Giovanni Van Bronckhorst'u gönderen Beşiktaş, 2000 yılından bu yana hocalara ödediği fesih bedelleriyle ilk sırada yer aldı.