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Beşiktaş'tan teknik direktörlere ağır fatura: 624 milyon TL ile zirvede

Son olarak kötü sonuçların ardından Giovanni Van Bronckhorst'u 3 milyon euro tazminatla gönderen Beşiktaş yabancı teknik direktörlere ödediği 17 milyon euro (624 milyon TL) ile zirvede. İşte ayrıntılar ve Beşiktaş'ın yabancı teknik direktörlere ödediği ücretler...

Beşiktaş'tan teknik direktörlere ağır fatura: 624 milyon TL ile zirvede - 1

Beşiktaş, Fernando Santos'un ardından yine bir çalıştırıcı sezon sonunu göremedi. Giovanni Van Bronckhorst'u gönderen Beşiktaş, 2000 yılından bu yana hocalara ödediği fesih bedelleriyle ilk sırada yer aldı.


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Beşiktaş'tan teknik direktörlere ağır fatura: 624 milyon TL ile zirvede - 2

Maccabi Tel Aviv karşısında alınan mağlubiyetin ardından yolların ayrıldığı Giovanni van Bronckhorst ve ekibine toplam 3 milyon euro ödenecek.


Beşiktaş'tan teknik direktörlere ağır fatura: 624 milyon TL ile zirvede - 3

Beşiktaş, son 24 yılda yabancı teknik adamlara verdiği toplam 17 milyon euro (624 milyon TL) tazminatla 4 büyükler arasında rekorun sahibi oldu.


Beşiktaş'tan teknik direktörlere ağır fatura: 624 milyon TL ile zirvede - 4

2004-05 yılında gönderilen Del Bosque'ye 8.5 milyon euro veren Beşiktaş, 2006-07'de Jean Tigana'ya 3 milyon, 2010-11 döneminde Bernd Schüster'e 1 milyon, 2022-23'te Valerien Ismael'e 600 bin, geçen sezon da Fernando Santos'a 500 bin euro ödedi.


Beşiktaş'tan teknik direktörlere ağır fatura: 624 milyon TL ile zirvede - 5

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, teknik direktörlere verilen tazminat bedelinde 11.7 milyon euro ile ikinci, Fenerbahçe 10.8 milyon euroyla üçüncü, Trabzonspor ise 2.6 milyon euro ile dördüncü oldu.

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