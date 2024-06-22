Beşiktaş'tan transfer harekatı! Onuachu geliyor 3 futbolcu gidiyor!

Hollandalı Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Southampton'ın devleri peşine takan Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu için kesenin ağzını açtı. Geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Ounachu için tüm imkanları seferber eden Beşiktaş, İngiliz kulübüne resmi teklifini sundu.