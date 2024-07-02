Beşiktaş'tan transfer taaruzu! 5 mevkiye takviye
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları ünlü futbolcu Rafa silva transferiyle başlamıştı. siyah beyazlıların forvete, sağ kanada, orta sahaya, defansa ve sağ beke transfer için çalışmalarını hızlandırdı. İşte Beşiktaş'ın radarındaki futbolcular...
ANGEL Dİ MARİA BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA
Beşiktaş'ın Angel Di Maria transferi konusunda hareketli saatler yaşanıyor. El Ciudadano'da yer alan habere göre Di Maria, geleceğine karar vermek üzere. Arjantinli yıldızın yakın çevresi, oyuncunun Türkiye'ye gelmek istediğini söylüyor. Di Maria kararını bu hafta açıklayacak.