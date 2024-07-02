NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş'tan transfer taaruzu! 5 mevkiye takviye

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları ünlü futbolcu Rafa silva transferiyle başlamıştı. siyah beyazlıların forvete, sağ kanada, orta sahaya, defansa ve sağ beke transfer için çalışmalarını hızlandırdı. İşte Beşiktaş'ın radarındaki futbolcular...

Beşiktaş'tan transfer taaruzu! 5 mevkiye takviye - 1

ANGEL Dİ MARİA BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA

Beşiktaş'ın Angel Di Maria transferi konusunda hareketli saatler yaşanıyor. El Ciudadano'da yer alan habere göre Di Maria, geleceğine karar vermek üzere. Arjantinli yıldızın yakın çevresi, oyuncunun Türkiye'ye gelmek istediğini söylüyor. Di Maria kararını bu hafta açıklayacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş'tan transfer taaruzu! 5 mevkiye takviye - 2

Öte yandan, siyah beyazlıların Arjantanli yıldız Angel Di Maria için yaptığı teklif, Portekiz basını tarafından duyuruldu. Beşiktaş'ın masada çok ciddi bir maddi gücü olduğu ifade edilen haberde, Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in Di Maria'ya 1 yıllık sözleşme, 5 milyon euro yıllık ücret ve 2.5 milyon euro imza parası teklif ettiği ifade edildi.

Beşiktaş'tan transfer taaruzu! 5 mevkiye takviye - 3

HUMMELS'E RAKİP ÇIKTI

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Mats Hummels ile anlaşmaya yaklaşırken Alman futbolcu için ülkesinin son şampiyonu Bayer Leverkusen de devreye girdi. Kartal, yıldız futbolcuya en iyi teklif veren takım olmayı sürdürüyor. Beşiktaşlı taraftarların da çok istediği Hummels için yönetim çalışmalarını sürüdürüyor. Leverkusen'in futbolcuya talip olması yönetimin canını sıksa da bu transferin Beşiktaş lehine sonuçlanacağından emin.

Beşiktaş'tan transfer taaruzu! 5 mevkiye takviye - 4

Bilindiği gibi Almanya'da şampiyonluk yaşayan Bayer Leverkusen'in savunma oyuncusu Jonathan Tah'ın Bayern Münih'e olma ihtimali, Leverkusen'in rotayı Hummels'e çevirmesine neden olmuştu. Mats Hummels'in bonservis bedeli olmaması, liderliği, pas oyununa yatkınlığı, 1.91 boyuyla hava toplarındaki hakimiyeti nedeniyle siyah beyazlıların ilk tercihleri arasında.

Beşiktaş'tan transfer taaruzu! 5 mevkiye takviye - 5

YAZICI HAMLESİ

Orta sahaya yerli takviyesi yapmak isteyen Siyah Beyazlılar Fransız ekibi Lille’den ayrılan yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı’yı gündemine aldı

Beşiktaş'tan transfer taaruzu! 5 mevkiye takviye - 6

Orta sahaya transfer yapması beklenen Beşiktaş'ın gündemine Fransız ekibi Lille'den ayrılan Yusuf Yazıcı'yı aldığı öğrenildi. Kara Kartal'ın, yıldız futbolcu için ilerleyen günlerde bir girişimde bulunacağı da gelen haberler arasında. 10 numaranını dışında kanat ve forvet pozisyonlarında da görev yapabilen 27 yaşındaki yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon çıktığı 42 maçta 12 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

Beşiktaş'tan transfer taaruzu! 5 mevkiye takviye - 7

JAPON SAĞ BEK

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Siyah- Beyazlılar'ın takviye yapmayı düşündüğü bölgelerden biri olan sağ bek mevkisi için önemli bir gelişme yaşandı.

Kartal'ın Hollanda ekibi AZ Alkmaar'da forma giyen Japon futbolcu Yukinari Sugawara ile ilgilendiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın durumunu yakından takip ettiği yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçeceği ve şartların oluşması halinde ilerleyen zamanda Hollanda ekibine teklifte bulunacağı ifade ediliyor.Hollanda ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunan Japon oyuncuya güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçiliyor. Japonya formasıyla da 13 maça çıkan Sugawara ülkesi adına 1 gol kaydetti.

Beşiktaş'tan transfer taaruzu! 5 mevkiye takviye - 8

GOLCÜYÜ İTALYA'DAN BULDU!

Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un talebi doğrultusunda aradığı golcüyü İtalya’da buldu.

Siyah beyazlı yönetim, Juventus'un Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik'i transfer etmek için girişimlere başladı. 1.86 boyundaki Polonyalı milli futbolcunun menajeriyle ilk temasların kuruldu. Milik, Juventus formasıyla 36 maçta 8 gol ve 1 asiste imza attı. Golcü futbolcunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek

DAHA FAZLA GÖSTER