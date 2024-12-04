NTV.COM.TR

Bilinci kapanarak yere yığılmıştı: Edoardo Bove'nin sağlık sorunu belli oldu

Serie A'da Fiorentina ile Inter arasında oynanan mücadelede bilinci kapanarak yere yığılan ve yoğun bakıma alınan Edoardo Bove'nin sağlık sorunu ortaya çıktı. 22 yaşındaki futbolcunun maç sırasında kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırılması için şok cihazı kullanıldığı kaydedildi.

Bilinci kapanarak yere yığılmıştı: Edoardo Bove'nin sağlık sorunu belli oldu - 1

Serie A'nın 14. haftasında Fiorentina evinde Inter ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 17. dakikasında yere yığılan Edoaro Bove, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

İtalyan hastanede yoğun bakıma alınırken, maçın hakemi ise mücadelenin ileri bir tarihe ertelenmesine karar vermişti.

Yürekleri ağza getiren Bove'nin yere yığılmasının nedeni ise ortaya çıktı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Bilinci kapanarak yere yığılmıştı: Edoardo Bove'nin sağlık sorunu belli oldu - 2

MAÇ SIRASINDA KALBİ DURMUŞ!

La Gazzetta dello Sport, oyuncunun maç sırasında kalp durması (kardiyak arrest) geçirdiğini ve olayın nedeninin bu olduğunu açıkladı.

Bilinci kapanarak yere yığılmıştı: Edoardo Bove'nin sağlık sorunu belli oldu - 3

Bove’nin kalp rahatsızlığına dair sürekli testler yapıldığı ve oyuncunun hastanede bilincinin açık olduğu belirtildi.

Bilinci kapanarak yere yığılmıştı: Edoardo Bove'nin sağlık sorunu belli oldu - 4

KALBİNİ YENİDEN ÇALIŞTIRDILAR!

Bove’nin kalbinin yeniden çalıştırılması için bir şok cihazı kullanıldı.

Daha sonra yoğun bakım ünitesine alındığı ve ardından başka bir bölüme sevk edildiği bildirildi.

22 yaşındaki futbolcuya önümüzdeki günlerde daha fazla test yapılacak.

Bilinci kapanarak yere yığılmıştı: Edoardo Bove'nin sağlık sorunu belli oldu - 5

KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜNE SEVK EDİLECEK

Edoardo Bove’nin Careggi Hastanesi’ndeki yoğun bakım ünitesinde geçirdiği ikinci gece sakin geçti.

İyileşme süreci devam ederse oyuncu, son 36 saat içinde yapılan klinik testlerin ardından Floransa’daki hastanenin kardiyoloji bölümüne sevk edilebilir.

Bilinci kapanarak yere yığılmıştı: Edoardo Bove'nin sağlık sorunu belli oldu - 6
Bilinci kapanarak yere yığılmıştı: Edoardo Bove'nin sağlık sorunu belli oldu - 7
Bilinci kapanarak yere yığılmıştı: Edoardo Bove'nin sağlık sorunu belli oldu - 8
Bilinci kapanarak yere yığılmıştı: Edoardo Bove'nin sağlık sorunu belli oldu - 9
Bilinci kapanarak yere yığılmıştı: Edoardo Bove'nin sağlık sorunu belli oldu - 10
DAHA FAZLA GÖSTER