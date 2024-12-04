Bilinci kapanarak yere yığılmıştı: Edoardo Bove'nin sağlık sorunu belli oldu
Serie A'da Fiorentina ile Inter arasında oynanan mücadelede bilinci kapanarak yere yığılan ve yoğun bakıma alınan Edoardo Bove'nin sağlık sorunu ortaya çıktı. 22 yaşındaki futbolcunun maç sırasında kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırılması için şok cihazı kullanıldığı kaydedildi.
Serie A'nın 14. haftasında Fiorentina evinde Inter ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 17. dakikasında yere yığılan Edoaro Bove, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
İtalyan hastanede yoğun bakıma alınırken, maçın hakemi ise mücadelenin ileri bir tarihe ertelenmesine karar vermişti.
Yürekleri ağza getiren Bove'nin yere yığılmasının nedeni ise ortaya çıktı.