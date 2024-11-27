Bir dönemin yıldız futbolcusu inşaat işçisi oldu: Premier Lig şampiyonundan şantiyeye
Yeni hayatını "Ruh sağlığı her şeyden önemli" diyerek tanımlayan bir dönemin yıldız futbolcusu Danny Drinkwater, inşaat işçiliği yapıyor. Leicester City ile yaşadığı Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Drinkwater, bir dönem Türkiye'de de forma giymişti.
2016 yılında Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ardından Chelsea’ye rekor bedelle transfer olan Danny Drinkwater, bambaşka bir hayat yaşıyor.
Futboldan emekli olan Drinkwater, yeni hayatını “Ruh sağlığı her şeyden önemli.” sözleriyle tanımladı.