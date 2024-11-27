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Bir dönemin yıldız futbolcusu inşaat işçisi oldu: Premier Lig şampiyonundan şantiyeye

Yeni hayatını "Ruh sağlığı her şeyden önemli" diyerek tanımlayan bir dönemin yıldız futbolcusu Danny Drinkwater, inşaat işçiliği yapıyor. Leicester City ile yaşadığı Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Drinkwater, bir dönem Türkiye'de de forma giymişti.

Bir dönemin yıldız futbolcusu inşaat işçisi oldu: Premier Lig şampiyonundan şantiyeye - 1

2016 yılında Leicester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ardından Chelsea’ye rekor bedelle transfer olan Danny Drinkwater, bambaşka bir hayat yaşıyor.

Futboldan emekli olan Drinkwater, yeni hayatını “Ruh sağlığı her şeyden önemli.” sözleriyle tanımladı.




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Bir dönemin yıldız futbolcusu inşaat işçisi oldu: Premier Lig şampiyonundan şantiyeye - 2

FUTBOLDAN ŞANTİYEYE

Drinkwater, şimdilerde İngiltere’de bir inşaat şantiyesinde çalışıyor.

Premier Lig şampiyonluğuna uzanan kariyerinin ardından sıradışı bir mesleği tercih eden eski futbolcu, yeni hayatında mutluluğu bulduğunu söylüyor.


Bir dönemin yıldız futbolcusu inşaat işçisi oldu: Premier Lig şampiyonundan şantiyeye - 3

Geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, “İyi para kazanmak tüm sorunlarınızı çözmüyor." sözleriyle dikkat çekti.


Bir dönemin yıldız futbolcusu inşaat işçisi oldu: Premier Lig şampiyonundan şantiyeye - 4

Futbol kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklar, transfer hayal kırıklıkları ve performans düşüşleriyle mücadele eden Drinkwater, şöhretin tek başına mutluluk getirmediğini vurguluyor.

Bir dönemin yıldız futbolcusu inşaat işçisi oldu: Premier Lig şampiyonundan şantiyeye - 5

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’ya 2021 yılında transfer olan Drinkwater, Türkiye’de de istediği performansı sergileyemedi. 11 maçta forma giyen oyuncu, sezon sonunda İngiltere’ye geri döndü. Championship ekiplerinden Reading’de geçirdiği bir yılın ardından Chelsea ile sözleşmesi sona eren futbolcu, 2022 yazında kulüpsüz kaldı ve emekli oldu.


Bir dönemin yıldız futbolcusu inşaat işçisi oldu: Premier Lig şampiyonundan şantiyeye - 6

Drinkwater, 2017 yılında Chelsea’ye 37.9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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