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Bir günde 2 maç! Fenerbahçe U19'un İstanbul-Şanlıurfa yolculuğu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa, bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Sarı kırmızılılar, tam kadro Şanlıurfa'ya gitti. Ancak sarı lacivertliler, U19 takımıyla maça çıkacak. Fenerbahçe'nin gençleri bugün saat 12'de Dereağzı'nda Giresunspor ile karşılaştıktan sonra Şanlıurfa yoluna çıkacak ve 21:30'da Galatasaray'a rakip olacak.

Bir günde 2 maç! Fenerbahçe U19'un İstanbul-Şanlıurfa yolculuğu - 1

Türk futbol tarihinde bugün sıra dışı bir gün yaşanacak. Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkma kararı alırken, Sarı-Lacivertlilerin gençleri bir günde 2 müsabakada boy gösterecek.

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Bir günde 2 maç! Fenerbahçe U19'un İstanbul-Şanlıurfa yolculuğu - 2

Teknik direktörlüğünü Semih Şentürk'ün yaptığı U19 takımı, Elit A Ligi 1. Grup'ta lider konumda bulunuyor.

Bir günde 2 maç! Fenerbahçe U19'un İstanbul-Şanlıurfa yolculuğu - 3

Saat 12'de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Giresunspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe U19 takımı, müsabakanın ardından uçağa binerek Şanlıurfa'ya hareket edecek. Galatasaray-Fenerbahçe maçı ise saat 21:30'da başlayacak.

Bir günde 2 maç! Fenerbahçe U19'un İstanbul-Şanlıurfa yolculuğu - 4

TFF yaşananlar sebebiyle normal şartlarda saat 13'te başlaması planlanan Fenerbahçe-Giresunspor maçını saat 12'ye çekti.

Bir günde 2 maç! Fenerbahçe U19'un İstanbul-Şanlıurfa yolculuğu - 5

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Adana Demirspor'u mağlup ettiği maçta U19 takımından Çağrı Fedai, Efekan Karayazı, Zeki Dursun ile Yusuf Akçiçek de kadroda yer almıştı.

Bir günde 2 maç! Fenerbahçe U19'un İstanbul-Şanlıurfa yolculuğu - 6

Fenerbahçe U19 takımının bu sezonki dikkat çeken isimleri ise 12 gol, 1 asistle oynayan forvet Çağrı Fedai, 9 gol ve 5 asist yapan kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu ve 5 golü bulunan forvet Kerem Kayaarası.

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