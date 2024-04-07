Bir günde 2 maç! Fenerbahçe U19'un İstanbul-Şanlıurfa yolculuğu
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa, bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Sarı kırmızılılar, tam kadro Şanlıurfa'ya gitti. Ancak sarı lacivertliler, U19 takımıyla maça çıkacak. Fenerbahçe'nin gençleri bugün saat 12'de Dereağzı'nda Giresunspor ile karşılaştıktan sonra Şanlıurfa yoluna çıkacak ve 21:30'da Galatasaray'a rakip olacak.
Türk futbol tarihinde bugün sıra dışı bir gün yaşanacak. Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkma kararı alırken, Sarı-Lacivertlilerin gençleri bir günde 2 müsabakada boy gösterecek.