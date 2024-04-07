Bir günde 2 maç! Fenerbahçe U19'un İstanbul-Şanlıurfa yolculuğu

Saat 12'de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Giresunspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe U19 takımı, müsabakanın ardından uçağa binerek Şanlıurfa'ya hareket edecek. Galatasaray-Fenerbahçe maçı ise saat 21:30'da başlayacak.