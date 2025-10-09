Bir ülke daha Dünya Kupası biletini aldı: Turnuvaya katılmaya hak kazananların sayısı 20 oldu

NTV.COM.TR

2026 Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanan son ülke Mısır oldu. Bununla birlikte şu ana kadar 48 ülkeden 20'si turnuvaya gitmeye hak kazandı. İşte ayrıntılar...

Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 9. haftasında Mısır, Cibuti'ye konuk oldu.

Karşılaşmayı İbrahim Adel'in 9, Muhammed Salah'ın 15 ve 85. dakikalarda attığı gollerle 3-0 kazanan Mısır, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla 23 puana yükselen Mısır, bitime bir hafta kala liderliği garantileyerek Dünya Kupası bileti aldı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

KATILIM HAKKI KAZANAN ÜLKELER

Japonya

Yeni Zelanda

İran

Arjantin

Özbekistan

Güney Kore

Ürdün

Avustralya

Brezilya

Ekvador

Uruguay

Kolombiya

Paraguay

Fas

Tunus

Gana

Mısır

EV SAHİPLERİ

ABD

Kanada

Meksika

