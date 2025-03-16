"Bırakın ders almayı hiç utanmamışlar" Spor yazarları Konyaspor Beşiktaş maçını değerlendirdi

Demans!

"Konu bir takım değil de bir kişi olsa teşhis koymak basit; demans!..Beşiktaş yıllardır bu hastalıkla uğraşan canım babamla bire bir aynı durumda!.. Bir bakıyorsun maziyi hatırlamış, Lyon, Bilbao, F.Bahçe gibi güçlü rakiplerini yenmiş, bir bakıyorsun adını bile unutmuş, ligin dibindeki ADS'ye, 10 kişilik Gaziantepspor'a ve dokuz kişilik Konyaspor'a yenilmiş. Şekilde görüldüğü gibi tıpta bir adı var bu durumun ama futbolda yok!.. Garip bir oyuncu topluluğu bu, herkes birilerinin çıkıp geceyi kurtarmasını bekliyor ama kimse "ben kurtarmayacaksam kim kurtaracak bu geceyi" diye kendine sormuyor… Koşan yok, bakan çok... Her halde ödemelerde yine aksamalar yaşanıyor. Ne bileyim, aklıma başka bir şey gelmiyor. Rashica denen sözde kanat oyuncusu bir kez olsun rakibi geçip orta yapmayı denemiyor bile. Rezillik diz boyu özetle. İmmobile, Semih altı pastan dokunamıyorlar topa ve bunlar Beşiktaş'ın golcüleri… Hadi ordan ya…"

(Turgay Demir FOTOMAÇ)