"Birileri Montella'yı uyarmalı" (Spor yazarlarından Türkiye-Portekiz maçı yorumu)
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup olarak son 16 şansını son maça bıraktı. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Türkiye-Portekiz maçı değerlendirmesi...
"BİRİLERİ MONTELLA'YI UYARMALI"
Maçın favorisi Portekiz'di. Kaybettik, lider çıkma hayalleri ise suya düştü. Şimdi yapılacak tek olay, enseyi karartmamak ve bu ağır yenilgiyi unutmak. Ve Çekya önüne kompakt futbol anlayışı ile çıkıp en az bir puan almak. Uyarıyorum; Çekya sert bir takım, duran toplarda etkililer. Son sözüm şu; İsmail Yüksek ve Arda Güler sonradan oyuna giriyorsa demek ki oynayabilecek durumdalar. Keşke en baştan başlasalardı.
(Levent Tüzemen-SABAH)