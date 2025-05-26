Birinci transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihi

Transfer dönemleri hem takımların hem de futbolcuların daha iyi bir sezon geçirebilmeleri adına kritik öneme sahip. Transfer sezonlarında ekiplere güç katacak oyuncuların takviyesi için takımlar birbirleri ile yarşa giriyor. Futbol severler ''Transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor?'' sorularına yanıt arıyor.