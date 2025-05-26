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Birinci transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihi

Süper Lig 2024-2025 sezonu 1 Haziran itibarıyla son buluyor. Takımlar kadrolarına yeni takviyeler yapmak, futbolcular ise kariyerlerine yön verecek takımlar tercih etmek için transfer ve tescil dönemlerini bekliyor. 2025-2026 yılı birinci transfer dönemi 30 Haziran'da başlıyor. İşte, transfer dönemlerine dair tarih bilgisi...

Birinci transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihi - 1

Transfer dönemleri hem takımların hem de futbolcuların daha iyi bir sezon geçirebilmeleri adına kritik öneme sahip. Transfer sezonlarında ekiplere güç katacak oyuncuların takviyesi için takımlar birbirleri ile yarşa giriyor. Futbol severler ''Transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor?'' sorularına yanıt arıyor.

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Birinci transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihi - 2

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF transfer dönemlerini duyurdu. Buna göre birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve 12 Eylül 2025 tarihinde de noktalanacak.

İkinci transfer sezonu da 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde bitecek. Birbirinden başarılı sporcuların takviyeleri için takımlar yarış içinde olacak.

Birinci transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihi - 3

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON TARİHİ

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig yeni sezonu 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihindeki mücadelelerle başlayacak.

Nesine 2. Lig, 30-31 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak maçlarla açılışını yapacak.

Nesine 3. Lig de 6-7 Eylül'de sezona başlamış olacak.

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