Birinci transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025-2026 transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihi
Süper Lig 2024-2025 sezonu 1 Haziran itibarıyla son buluyor. Takımlar kadrolarına yeni takviyeler yapmak, futbolcular ise kariyerlerine yön verecek takımlar tercih etmek için transfer ve tescil dönemlerini bekliyor. 2025-2026 yılı birinci transfer dönemi 30 Haziran'da başlıyor. İşte, transfer dönemlerine dair tarih bilgisi...
Transfer dönemleri hem takımların hem de futbolcuların daha iyi bir sezon geçirebilmeleri adına kritik öneme sahip. Transfer sezonlarında ekiplere güç katacak oyuncuların takviyesi için takımlar birbirleri ile yarşa giriyor. Futbol severler ''Transfer dönemi ne zaman başlıyor ve bitiyor?'' sorularına yanıt arıyor.