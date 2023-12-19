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Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı: Hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti

Şırnak'ta 1'inci Amatör Lig'de Kumçatıspor oyuncuları, Cizre Diclespor karşılaşmasında önce hakemlere, ardından rakip takımın oyuncularına saldırdı. Jandarma ekiplerinin sahaya inerek müdahale ettiği olaylarda taraftarlar da Cizre Dicle Spor’un takım otobüsüne saldırdı. Olaylarda yardımcı hakem Veysel Samsak’ın burnu kırıldı.

Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı: Hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti - 1

Şırnak 1'inci Amatör Lig B Grubu'nda, Kumçatıspor, Cizre Diclespor ile karşılaştı.

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Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı: Hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti - 2

Karşılaşmayı Cizre Diclespor 2-1 kazandı.

Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı: Hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti - 3

Maçta hakemin bitiş düdüğünü çalmasının ardından saha karıştı.

Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı: Hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti - 4

Kumçatıspor’un oyuncuları, önce maçın hakemi Zinar Ermiş ile yardımcı hakemler Veysel Samsak ve Mustafa Ekin’e, ardından da rakip takım oyunlarına saldırdı.

Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı: Hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti - 5

Sahaya inen jandarma ekipleri olaya müdahale etti.

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Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı: Hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti - 6

Saldırıda yardımcı hakem Veysel Samsak’ın burnu kırıldı. Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Samsak, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı: Hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti - 7

Bu sırada taraftarlar da konuk takımın otobüsüne taşlarla saldırdı.

Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı: Hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti - 8

Cizre Diclespor ekibi jandarma eşliğinde beldeden ayrıldı.

Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı: Hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti - 9

Otobüste hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı: Hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti - 10
Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı: Hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti - 11
Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı: Hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti - 12
Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı: Hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti - 13
Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı: Hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti - 14
Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı: Hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti - 15
Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı: Hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti - 16
Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı: Hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti - 17
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