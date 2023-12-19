Bitiş düdüğü çaldı saha karıştı: Hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etti
Şırnak'ta 1'inci Amatör Lig'de Kumçatıspor oyuncuları, Cizre Diclespor karşılaşmasında önce hakemlere, ardından rakip takımın oyuncularına saldırdı. Jandarma ekiplerinin sahaya inerek müdahale ettiği olaylarda taraftarlar da Cizre Dicle Spor’un takım otobüsüne saldırdı. Olaylarda yardımcı hakem Veysel Samsak’ın burnu kırıldı.
Şırnak 1'inci Amatör Lig B Grubu'nda, Kumçatıspor, Cizre Diclespor ile karşılaştı.