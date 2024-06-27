"Biz böyleyiz, zoru severiz" (Spor yazarlarından Türkiye - Çekya yorumu)
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu. Peki ay-yıldızlıların Çekya zaferi için spor yazarları ne dedi?
"YEDİĞİMİZ GOLDE FAUL VAR"
"Rumen hakem, Avrupa'nın en iyilerinden biri olmasına rağmen dün gece çok kötü maç yönetti. Uçana kaçana sarı kart vermek hakemlik değildir, otorite hiç değildir. Ayrıca bence yediğimiz gol faul. Çek oyuncu sırtıyla geriye doğru kaykılarak topa uzanmış Mert'i kale sahası içinde bozuyor. Rumen hakem golü verdi, VAR'dan da uyarı gelmedi."
- Ahmet Çakar | SABAH