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"Biz böyleyiz, zoru severiz" (Spor yazarlarından Türkiye - Çekya yorumu)

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turunda Avusturya'nın rakibi oldu. Peki ay-yıldızlıların Çekya zaferi için spor yazarları ne dedi?

"Biz böyleyiz, zoru severiz" (Spor yazarlarından Türkiye - Çekya yorumu) - 1

"YEDİĞİMİZ GOLDE FAUL VAR"

"Rumen hakem, Avrupa'nın en iyilerinden biri olmasına rağmen dün gece çok kötü maç yönetti. Uçana kaçana sarı kart vermek hakemlik değildir, otorite hiç değildir. Ayrıca bence yediğimiz gol faul. Çek oyuncu sırtıyla geriye doğru kaykılarak topa uzanmış Mert'i kale sahası içinde bozuyor. Rumen hakem golü verdi, VAR'dan da uyarı gelmedi."

- Ahmet Çakar | SABAH

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Biz böyleyiz, zoru severiz" (Spor yazarlarından Türkiye - Çekya yorumu) - 2

"HAMBURG'DA GEMİYİ KAPTAN KURTARDI"

"Hakan’a ayrı bir parantez açmak lazım. Turnuva öncesinde kısa sohbet etme imkanı bulmuştuk. Dozunu fazlasıyla aşan tepkilere o kadar öfkeliydi ki bunun cevabını sahada vermeye kararlıydı. En kritik yerde sahne aldı, bizi gruptan çıkarmayı başardı. İlk dakikadan itibaren hava toplarında yaşadığımız savunma sıkıntısı, en sonunda Çekya’nın golüyle sonlanıp bizi bir kez daha gerginliği sürüklese de -ne zaman rahat maç izledik ki zaten?- ...ki zaten?- son dakikada gelen Cenk Tosun golüyle istediğimizi alıp Avusturya’nın rakibi olmayı başardık. Favori rakip gibi gözükse de turun bizi özgürleştireceğine inanıyorum. Bekle Ralf Rangnick, bizim çocuklar senin evin Leipzig’e geliyor!"

- Engin Kehale | Hürriyet

"Biz böyleyiz, zoru severiz" (Spor yazarlarından Türkiye - Çekya yorumu) - 3

"DİREKTEN DÖNEREK YOLA DEVAM"

"Gol atmak için her şeyi denerken İsmail Yüksek neticede önüne düşen topu Hakan Çalhanoğlu’na aktardı ve sadece İtalya’nın değil ‘‘ülkenin de en iyisi’’ golü yaptı. Devamında Barış Alper Yılmaz aktı rakip aut çizgisine pas atmak yerine şut çekince ikinci golden oldu bizimkiler. Denecek ki, ‘’Mert Günok topu elinden kaçırmasa eksik takımdan gol yemeyecektik’’! Ne var ki ‘’saf yetenek’’ Arda ile Kenan’ın takım lehine katkısını konuşacak az sayıda insan olacaktır. Öte yanda ‘’averaj takıma’’ varsayılan Gürcistan grubun en dişlisi Portekiz karşısında öndeydi. İşte bu çok az ‘’futbol bilgini’’nin tahmin edebileceği bir durumdu! Yani Çekya beklenmedik bir şeyler yapabilse belki de bugün eve dönmüştük. Nihayet Çekya’nın manasızca uzun vurduğu bir topun dönüşü Cenk Tosun’un golüyle hepimizi sevindirirken epey bir ‘’yetkili/ etkili’’yi de kurtardı. Kısaca… ‘’Alan/zaman’’ oyunu olan futbol epeydir sadece ‘’yetenek’’le oynanmıyor, oynanamıyor. Tüm takım oyunlarında olduğu gibi belirleyici olan dayanışma kültürü ve takım kolektifidir. Bu da bizim ülkede henüz olgunlaşmış bir yaklaşmış değil.

- Cem Dizdar | FANATİK

"Biz böyleyiz, zoru severiz" (Spor yazarlarından Türkiye - Çekya yorumu) - 4

"CEZAYI CENK KESTİ"

"Maç bizim için neredeyse son anlarına kadar gerilim filmine döndü. Yapılan hamleler sakinliğimizi muhafaza edemeyince karşılığını bulmadı. Beraberliğe razıyken Cenk Tosun Çekya’nın aldığı riske cezayı keserek ülkeyi ayağa kaldıran golü attı. Sonuçta bizim için zor da olsa gruptan çıkmak önceki şampiyonalar düşünüldüğünde çok önemli bir başarı oldu."

-Erman Özgür | FANATİK

"Biz böyleyiz, zoru severiz" (Spor yazarlarından Türkiye - Çekya yorumu) - 5

"BİZ BÖYLEYİZ, ZORU SEVERİZ"

"Kovacs tuhaf bir hakem, eli cebinden çıkmadı, sarı üstüne sarı, fırsat bulsa iki takımın tamamına kart çıkaracaktı!
75’te Kerem ile birlikte sahaya giren Cenk, diken üstünde olduğumuz anlarda 90+4’te mükemmel bir gol attı, ay- yıldızlı ekibimizi 16’ya taşıdı.
İşte biz buyuz arkadaş... Şartlar ne olursa olsun, zoru başarmayı seviyoruz. Helal olsun alın terinize, yüreğinize, seviyoruz sizleri, yolunuz açık şansınız bol olsun. Durmak yok, yola devam, yeni hedef Avusturya!"

- Bilal Meşe | Hürriyet

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