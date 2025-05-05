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"Bizim zamanımızda olsa stat başımıza yıkılırdı"

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'a yenilmesi ve şampiyonluk şansını zora sokması sonrası eski futbolcu ve spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu futbolcuları eleştirdi. "Futbolcuların uzun süre oyunu kabullenmesi garibime gitti." diyen Yağcıoğlu, "Bizim zamanımızda olsa stat başımızı yıkılırdı" ifadelerini kullandı.

"Bizim zamanımızda olsa stat başımıza yıkılırdı" - 1

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı sarı lacivertliler 1-0 kaybetti.

TRT Spor'da konuşan eski futbolcu ve spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu mücadeleyi değerlendirirken taraftarı eleştirdi.

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"Bizim zamanımızda olsa stat başımıza yıkılırdı" - 2

"Fenerbahçe taraftar profili çok değişmiş, sessiz kaldılar." diyen Yağcıoğlu, "Mourinho seneye kalırsa şimdiden kaybedilmiş bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

"Bizim zamanımızda olsa stat başımıza yıkılırdı" - 3

Yağcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mourinho'yu eleştirecek kadar bile enerjim kalmadı. Böyle mi oynanır bir derbi ya? Tuhaf olan şu taraftar çok sessiz kaldı. Maça gelen taraftar profili değişmiş. Ben çok ciddi bir tepki bekliyordum. Benim telefonuma mesajlar yağıyor. Dışarıdaki Fenerbahçe taraftarlarından çok ağır mesajlar yağıyor tepkiler."

"Bizim zamanımızda olsa stat başımıza yıkılırdı" - 4

"Futbolcuların uzun süre oyunu kabullenmesi garibime gitti. Bizim zamanımızda olsa stat başımızı yıkılırdı. Fenerbahçe taraftarı ikinciliği kabullenmiş durumda."

"Bizim zamanımızda olsa stat başımıza yıkılırdı" - 5

"Geçen sene not almıştım. Savaşanlar vardı. Mücadele edenler vardı. Bu sene bakıyorum, hepsi bu bir maç deyip geçer olmuş. Böyle bir şey değil. Galatasaray'a bakıyorum. Maçı kaybetmemek için savaşan 10 tane adam sayarım. Bu hocanın da etkili olacağı yerlerden birisi."

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