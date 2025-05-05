"Bizim zamanımızda olsa stat başımıza yıkılırdı"
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Beşiktaş'a yenilmesi ve şampiyonluk şansını zora sokması sonrası eski futbolcu ve spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu futbolcuları eleştirdi. "Futbolcuların uzun süre oyunu kabullenmesi garibime gitti." diyen Yağcıoğlu, "Bizim zamanımızda olsa stat başımızı yıkılırdı" ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı sarı lacivertliler 1-0 kaybetti.
TRT Spor'da konuşan eski futbolcu ve spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu mücadeleyi değerlendirirken taraftarı eleştirdi.