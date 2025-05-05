"Bizim zamanımızda olsa stat başımıza yıkılırdı"

Yağcıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mourinho'yu eleştirecek kadar bile enerjim kalmadı. Böyle mi oynanır bir derbi ya? Tuhaf olan şu taraftar çok sessiz kaldı. Maça gelen taraftar profili değişmiş. Ben çok ciddi bir tepki bekliyordum. Benim telefonuma mesajlar yağıyor. Dışarıdaki Fenerbahçe taraftarlarından çok ağır mesajlar yağıyor tepkiler."