BJK'nin Avrupa maç takvimi: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ilk maçı Hollanda ekibi Ajax ile olacak. Beşiktaş ise lig aşamasında Eintracht Frankfurt (Almanya), Ajax (Hollanda) (D), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Olimpik Lyon (Fransa) (D), Malmö (İsveç), Bodo/Glimt (Norveç) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile mücadele edecek. İşte, BJK'nin Avrupa maç takvimi...