NTV.COM.TR’ye geri dön

BJK'nin Avrupa maç takvimi: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü netlik kazandı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın maç tarihleri ve fikstürü merak konusu oldu. Öte yandan Beşiktaş ilk hafta maçını Ajax ile deplasmanda oynayacak. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman?

BJK'nin Avrupa maç takvimi: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? - 1

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ilk maçı Hollanda ekibi Ajax ile olacak. Beşiktaş ise lig aşamasında Eintracht Frankfurt (Almanya), Ajax (Hollanda) (D), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Olimpik Lyon (Fransa) (D), Malmö (İsveç), Bodo/Glimt (Norveç) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile mücadele edecek. İşte, BJK'nin Avrupa maç takvimi...

SPOR&SKOR HABERLERİ

BJK'nin Avrupa maç takvimi: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? - 2

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş ve diğer Türk takımlarının "Kupa 2"deki fikstürü şöyle:

1. hafta

25 Eylül Çarşamba:

22.00 Galatasaray-PAOK

26 Eylül Perşembe:

19.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise

22.00 Ajax-Beşiktaş

2. hafta

3 Ekim Perşembe:

19.45 RFS-Galatasaray

22.00 Beşiktaş-Eintracht Frankfurt

22.00 Twente-Fenerbahçe

BJK'nin Avrupa maç takvimi: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? - 3

3. hafta

23 Ekim Çarşamba:

17.30 Galatasaray-Eifsborg

24 Ekim Perşembe:

22.00 Fenerbahçe-Manchester United

22.00 Olimpik Lyon-Beşiktaş

4. hafta

6 Kasım Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Malmö

7 Kasım Perşembe:

20.45 Galatasaray-Tottenham

23.00 AZ Alkmaar-Fenerbahçe

5. hafta

28 Kasım Perşembe:

20.45 AZ Alkmaar-Galatasaray

20.45 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

23.00 Slavia Prag-Fenerbahçe

6. hafta

11 Aralık Çarşamba:

18.30 Fenerbahçe-Athletic Bilbao

12 Aralık Perşembe:

20.45 Malmö-Galatasaray

23.00 Bodo/Glimt-Beşiktaş

7. hafta

21 Ocak 2025 Salı:

18.30 Galatasaray-Dinamo Kiev

22 Ocak 2025 Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao

23 Ocak 2025 Perşembe:

20.45 Fenerbahçe-Olimpik Lyon

8. hafta

30 Ocak 2025 Perşembe:

23.00 Ajax-Galatasaray

23.00 Midtjylland-Fenerbahçe

23.00 Twente-Beşiktaş

DAHA FAZLA GÖSTER