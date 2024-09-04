BJK'nin Avrupa maç takvimi: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü netlik kazandı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın maç tarihleri ve fikstürü merak konusu oldu. Öte yandan Beşiktaş ilk hafta maçını Ajax ile deplasmanda oynayacak. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ilk maçı Hollanda ekibi Ajax ile olacak. Beşiktaş ise lig aşamasında Eintracht Frankfurt (Almanya), Ajax (Hollanda) (D), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Olimpik Lyon (Fransa) (D), Malmö (İsveç), Bodo/Glimt (Norveç) (D), Athletic Bilbao (İspanya) ve Twente (Hollanda) (D) ile mücadele edecek. İşte, BJK'nin Avrupa maç takvimi...