BJK'nin Avrupa maçı: Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile karşılaşacak. Geride kalan sezon Trendyol Süper Ligi 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi play-off oynama hakkı kazanmıştı. Peki, Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rövanş maçının Tüpraş Stadı'nda yapılacağı play-off turunu geçen ekip, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi bileti alacak. İşte, Beşiktaş-Lugano maçı hakkında bilgiler...