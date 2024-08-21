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BJK'nin Avrupa maçı: Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile karşılaşacak. Geride kalan sezon Trendyol Süper Ligi 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi play-off oynama hakkı kazanmıştı. Peki, Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda

BJK'nin Avrupa maçı: Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rövanş maçının Tüpraş Stadı'nda yapılacağı play-off turunu geçen ekip, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi bileti alacak. İşte, Beşiktaş-Lugano maçı hakkında bilgiler...

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BJK'nin Avrupa maçı: Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

LUGANO-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda oynayacak.

Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

BJK'nin Avrupa maçı: Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?

Geride kalan sezon Trendyol Süper Ligi 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi play-off oynama hakkı kazandı.

İsviçre Süper Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada bitiren Lugano, şampiyonluk grubunda ise Young Boys'un gerisinde kalarak aynı basamakta yer aldı.

Bu sezon Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan İsviçre temsilcisi, Fenerbahçe'ye elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Lugano, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun 3. eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımını saf dışı bırakarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.

BJK'nin Avrupa maçı: Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

İKİ EKİPTE SON DURUM

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı 3 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de ise Samsunspor'u 2-0, Antalyaspor'u da 4-2 mağlup etti.

İsviçre temsilcisi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 müsabakada 5 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 4 karşılaşmanın 1'ini kazanan, 1'inde berabere kalan, 2'sinde mağlup olan Lugano, İsviçre Süper Ligi'nde de 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden yenilgiyle ayrıldı.

Lugano, İsviçre Kupası 1. turunda oynadığı mücadeleyi ise kazanarak ikinci tura yükseldi.

BJK'nin Avrupa maçı: Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

BEŞİKTAŞ'IN KADROSU

Siyah-beyazlı takımın Lugano maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu

Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Moatasem Al-Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes

Forvet: Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka

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