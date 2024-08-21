BJK'nin Avrupa maçı: Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İKİ EKİPTE SON DURUM

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı 3 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.



Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de ise Samsunspor'u 2-0, Antalyaspor'u da 4-2 mağlup etti.



İsviçre temsilcisi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 müsabakada 5 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.



Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 4 karşılaşmanın 1'ini kazanan, 1'inde berabere kalan, 2'sinde mağlup olan Lugano, İsviçre Süper Ligi'nde de 4 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden yenilgiyle ayrıldı.



Lugano, İsviçre Kupası 1. turunda oynadığı mücadeleyi ise kazanarak ikinci tura yükseldi.