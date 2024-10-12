BJK'nın UEFA Avrupa Ligi maç tarihi: Olimpik Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-1 mağlup oldu. Futbolseverler şimdi ise Fransız ekibi Olimpik Lyon ile deplasmanda oynanacak maçın tarihine odaklandı. Peki, Olimpik Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman?
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Ajax'ın (Hollanda) ardından Eintracht Frankfurt'a da mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı. Bu maçlarda kalesinde 7 gol gören "Kara Kartal", rakip fileleri ise bir kez havalandırdı. Sıradaki rakip ise Olimpik Lyon olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlılar üçüncü mücadelesine Lyon deplasmanında çıkacak. İşte, BJK'nın UEFA Avrupa Ligi maç tarihi...