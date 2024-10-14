BJK'nin UEFA Avrupa Ligi maç tarihleri: Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-1 mağlup oldu. Futbolseverler şimdi ise İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile İstanbul'da oynanacak maçın tarihine odaklandı. Peki, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman?
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Ajax'ın (Hollanda) ardından Eintracht Frankfurt'a da mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı. Bu maçlarda kalesinde 7 gol gören "Kara Kartal", rakip fileleri ise bir kez havalandırdı. Sıradaki rakip ise Olimpik Lyon, ardından ise Malmö olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlılar beşinci mücadelesine ise Maccabi Tel Aviv ile çıkacak. İşte, BJK'nın UEFA Avrupa Ligi maç tarihi...