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Boca Juniors - Benfica maçı canlı yayın bilgisi: Kulüpler Dünya Kupası Boca Juniors - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kulüpler Dünya Kupası maçları başladı ve sıra Boca Juniors - Benfica karşılaşmasına geldi. ABD'de gerçekleşecek mücadelede iki Milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü gözler arayacak. C grubunda yer alan iki takım 1. grup maçları kapsamına 17 Haziran'da karşı karşıya geliyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü ilk 11'de olacak mı, maç saat kaçta?

Boca Juniors - Benfica maçı canlı yayın bilgisi: Kulüpler Dünya Kupası Boca Juniors - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün de Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında sahne almaları bekleniyor. C grubundaki diğer rakipleri Bayern Münih, Auckland City ile karşılaşmış ve mücadele 10-0 bitmişti. Boca Juniors - Benfica maçı ile grupta son durum belli olacak. İşte, Boca Juniors - Benfica maçı canlı yayın bilgisi...

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Boca Juniors - Benfica maçı canlı yayın bilgisi: Kulüpler Dünya Kupası Boca Juniors - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

BOCA JUNİORS - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Boca Juniors - Benfica maçı 17 Hazian günü saat 01:00'da TRT1 ve Tabii platformundan canlı ve şifresiz olarak aktarılacak.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yer aldığı Benfica'nın bir sonraki mücadelesi Auckland City ile 20 Haziran Cuma günü olacak.

Boca Juniors - Benfica maçı canlı yayın bilgisi: Kulüpler Dünya Kupası Boca Juniors - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

MUHTEMEL 11'LER

Boca Juniors: Marchesin, Battaglia, Blanco, Costa, Blondel, Palacios, Zenon, Belmonte, Delgado, Giménez, Merentiel

Benfica: Trubin, Carreras, Leandro Santos, Otamendi, Antonio Silva, Aursnes, Orkun Kökçü, Florentino, Di Maria, Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu

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