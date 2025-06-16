Boca Juniors - Benfica maçı canlı yayın bilgisi: Kulüpler Dünya Kupası Boca Juniors - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün de Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında sahne almaları bekleniyor. C grubundaki diğer rakipleri Bayern Münih, Auckland City ile karşılaşmış ve mücadele 10-0 bitmişti. Boca Juniors - Benfica maçı ile grupta son durum belli olacak. İşte, Boca Juniors - Benfica maçı canlı yayın bilgisi...