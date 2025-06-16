Boca Juniors - Benfica maçı canlı yayın bilgisi: Kulüpler Dünya Kupası Boca Juniors - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kulüpler Dünya Kupası maçları başladı ve sıra Boca Juniors - Benfica karşılaşmasına geldi. ABD'de gerçekleşecek mücadelede iki Milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü gözler arayacak. C grubunda yer alan iki takım 1. grup maçları kapsamına 17 Haziran'da karşı karşıya geliyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü ilk 11'de olacak mı, maç saat kaçta?
Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün de Kulüpler Dünya Kupası ilk maçında sahne almaları bekleniyor. C grubundaki diğer rakipleri Bayern Münih, Auckland City ile karşılaşmış ve mücadele 10-0 bitmişti. Boca Juniors - Benfica maçı ile grupta son durum belli olacak. İşte, Boca Juniors - Benfica maçı canlı yayın bilgisi...