Boca Juniors'ın 10 numarası Oscar Romero Pendikspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler)

DİMİTRİOS KOURMPELİS-TRABZONSPOR

Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Dimitrios Kourmpelis ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Dimitrios Kourmpelis'in bordo-mavili kulübe transferi konusunda anlaşma sağlandığını belirtildi.

Açıklamada, "2023-2024 futbol sezonu için 950 bin euro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonu için 1 milyon 100 bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.