Boca Juniors'ın 10 numarası Oscar Romero Pendikspor'da (2023 yaz sezonu biten transferler)
Pendikspor, son olarak Arjantin'in Boca Juniors takımında forma giyen Paraguaylı 10 numara Oscar Romero'yı kadrosuna kattı. İşte Süper Lig takımlarının 2023 yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı öne çıkan futbolcular...
OSCAR ROMERO-PENDİKSPOR
Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, Arjantin'in Boca Juniors takımıyla yollarını ayıran Oscar Romero'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Pendikspor'umuz son olarak Boca Juniors forması giyen Paraguaylı on numara Oscar Romero'yu renklerine bağladı. Ailemize Hoş Geldin Óscar Romero!" ifadeleri kullanıldı.
31 yaşındaki futbolcu geçen sezon Boca Juniors formasıyla 19 maça çıktı ve takımına 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.