Bocce sporcusu; 13 yılda 20 madalya: 3 kardeş şampiyonalara birlikte hazırlanıyor
Çorum'da lisanslı bocce sporcusu 3 kardeş, şampiyonalara birlikte hazırlanıyor. Eğitim gördüğü Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulunun bahçesinde futbol oynarken Bocce, Bowling ve Dart İl Temsilcisi Hakan Çıtak ile tanışan Hasan Dündar, bocce sporunu yapmaya karar verdi.
Antrenmanda yaptıkları çalışmaları ablası Derya Dündar ve kardeşi Gamze Dündar'a anlatan Hasan Dündar, kardeşlerinin de bocceye ilgi duymasını sağladı.
Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun lisanslı sporcusu olan 3 kardeş, 10 yılı aşkın süredir şampiyonalara birlikte hazırlanıyor.
Aynı zamanda Hitit Üniversitesinde yüksek öğrenim gören 3 kardeş, bu yıl 19-28 Nisan'da yapılacak Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.