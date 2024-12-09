Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci hafta maçında Macaristan’da İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv’e 3-1 mağlup oldu. İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv, bu sene Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş maçı öncesi oynadığı 4 maçı da kaybeden Maccabi, ilk puanını ve ilk galibiyetini almayı başardı. Siyah-beyazlılar ise Avrupa Ligi’nde 3’üncü mağlubiyetini aldı ve 6 puanda kaldı. İşte, Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...